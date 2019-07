TCM: el cine toma la Bastilla

Aunque en los últimos años no están como para tirar cohetes, la cinematografía francesa es una de las más fructíferas e influyentes de Europa. Los herederos de los hermanos Lumiére no tardaron en tomarle las medidas al nuevo arte e incluso desbarataron sus patrones a finales de los años 50 con la eclosión de la «Nouvelle Vague», una de las revoluciones artísticas más significativas del siglo XX. Hoy es la fiesta nacional de Francia y el canal TCM, que está disponible en todas las plataformas de pago de las grandes operadoras, dedica doce horas de su programación al cine galo con algunos de los mejores títulos.

La cita arranca a las 10:55 horas con «Holy Motors» (2012). Está dirigida por Leos Carax, aquel «enfant terrible» puntual que sorprendió a la crítica y al público con «Mala sangre» (1986) y «Los amantes del Pont-Neuf» (1991), ambas protagonizadas por Juliette Binoche. A las 12:50 es el turno de «De óxido y hueso» (2012), de Jacques Audiard y protagonizada por Marion Cotillard («La vida en rosa», 2007). Este drama amoroso ganó cuatro premios César. «El carnicero» (1970) se emite a las 14:50 horas. Su director es Claude Chabrol, uno de los precursores de la «Nouvelle Vague» que se caracterizó por sus ataques furibundos a la burguesía y su querencia por el policiaco teñido en ocasiones con un sentido del humor perverso. Protagonizada por Stéphane Audran, es una historia de amor que cambia su naturaleza inesperadamente ante la aparición en un bosque de dos mujeres que han sido brutalmente apuñaladas.

La «Nouvelle Vague» y Buñuel

El festín «gourmet» llega a partir de las 16:15. Entra en escena François Truffaut, quizá la referencia más reconocible de la «Nouvelle Vague», con «Jules y Jim» (1962), un monumento cinematográfico –y una de las historias de amor más rompedoras y apasionadas de la historia del cine– protagonizada por Jeanne Moreau (si no saben quién es ya están tardando) que ocupa el puesto vigesimoprimero en la lista de las 100 mejores películas de la historia del cine que elaboró el crítico y escritor John Kobal. A continuación, se programa «Elle» (2016), de Paul Verhoeven; sí, el director que no logró digerir el éxito epidérmico de «Instinto básico» (1992). Y que se pare el mundo a partir de las 20:20 horas porque se emite «Belle de Jour» (1967) o cómo Luis Buñuel se las hizo pasar canutas –aunque la recompensa artística no tuvo precio– a Catherine Deneuve, que interpretaba a una mujer a la que sus instintos primarios le hacen descubrir la prostitución diurna. Enfermiza y turbadora, aún conserva su capacidad de provocación.

¿Qué decir de «Al final de la escapada» (1960)? Aunque su director, Godard, sea un tipo que está encantado de haberse conocido y que algunas de sus películas, en su afán por epatar, insulten a la inteligencia de los espectadores, en esta ocasión filmó una obra maestra. Es difícil encontrar una interpretación mejor de Jean-Paul Belmondo y de Jean Seberg como una pareja de desclasados. Por no hablar de cómo Godard se pasó por el arco de triunfo toda la ortodoxia narrativa de la época.

El día que Truffaut dio un golpe en la mesa

Poética, descarnada, de una sencillez narrativa y un naturalismo que desarma... Pocas veces la adolescencia ha sido tratada con tanta sensibilidad y rebeldía como François Truffaut en «Los 400 golpes» (1959), con la que TCM cierra hoy su programación a las 23:30 horas. En ella, el espectador conoció a Antonie Doinel.