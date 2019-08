"The OA" se queda sin más dimensiones

La serie "The OA" es una de esas series controvertidas que o gustan mucho, o se odia a muerte. Todo depende de los ojos que la estén viendo. Sea cual sea la opinión de cada uno, es innegable la originalidad y el misterio que envuelven a esta ficción. Comenzó su andadura en la plataforma de Netflix en 2016, presentando a Prairie Johnson (Brit Marling) una chica que regresa a su pueblo tras haber estado siete años desaparecida. Un halo de incertidumbre recorre su historia, ya que Prairie cuenta con un sentido que antes no tenia, la vista. A partir de aquí comienza el juego de preguntas y de despejar incógnitas.

Tres años de absoluto silencio tuvieron que pasar hasta que los fans de "The OA" pudieron saber que la segunda temporada se había realizado. En esta segunda parte, si ya no era la primera controvertida de por sí, podemos ver fenómenos inverosímiles y con un salto a una dimensión distinta. Varios meses después del lanzamiento de esta segunda entrega, Netflix ha decidido prescindir de más temporadas de la serie. Y por ello ha sido cancelada.

Parece que de momento quienes disfrutaron de este drama no podrán ver sus preguntas resueltas. Como qué pasa con los amigos de la protagonista después del salto o qué final tienen Prairie y Homer. Incluso para quien se este preguntando cuál ha sido el motivo de la cancelación, tampoco hay respuesta. Los datos de audiencia se desconocen, ya que Netflix no es muy propenso a publicarlos, y, tal y como han explicado los encargados de la plataforma, no siempre tiene que ser por la razón de audiencias, sino que también el valor del coste que tiene dicha serie.

"Estamos increíblemente orgullosos de los dieciséis fascinantes episodios de "The OA" y estamos agradecidos que Brit Marling y Zal Batmanglij por compartir su visión audaz y hacerla realidad a través de su increíble arte" declaró Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. "Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro, en esta y quizás en muchas otras dimensiones" concluyó Holland.