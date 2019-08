Alan Cumming: «’’Instinct’’ aporta sensibilidad»

Basada en la novela «Murder Games» de James Patterson, la serie estadounidense «Instinct» (2018) cuenta cómo Dylan Reinhart, un existoso profesor y exagente de la CIA, se ve obligado a abandonar su retiro cuando la implacable detective Lizzie Needham (Bojana Novakovic) requiere su ayuda para detener a un asesino en serie. La ficción de la CBS, que ha logrado ser renovada por una segunda temporada cuyo estreno se espera para septiembre, cuenta con todos los tópicos del género, pero según Alan Cumming, que da vida al protagonista Dylan Reinhart, hay algo que distancia la serie de las demás: «El tono es único y funciona muy bien por ese punto que recuerda a las series de detectives de los 70, como «Columbo» y añade: «Tampoco es tan realista ni se centra tanto en los aspectos crueles y crudos de un crimen como otras ficciones de la misma temática, aporta más sensibilidad».

El también guionista, productor y actor que ha aparecido en «The Good Wife», «Burlesque» (2010) o «X-Men 2» (2003), confiesa durante la presentación en Madrid no haber tenido nunca interés por la ficción policíaca. Y es que, lo que le sedujo para protagonizar «Instinct» fue otro motivo: «Para mí, este proyecto es una forma de unir todo lo que me interesa. Soy actor pero también un activista social, y la serie me permite mostrar ante millones de personas algo que quizá no se había hecho antes, un matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el que no hay sensacionalismo, con una relación real, honesta y positiva; y con un protagonista gay, algo que es una pequeña parte de lo que es el personaje, pero no todo lo que le define».

Homosexualidad sin comedia

Según avanza Cumming, una de las tramas más interesantes de la segunda temporada será poder ver el proceso de cómo la pareja intenta adoptar a un niño. «Instinct» es la primera serie que, sin pertenecer al género de la comedia, tiene un protagonista gay. Sin embargo, Cumming no considera que la situación esté para celebrar: «La representación de la comunidad lgtb, pero también de cualquier etnia que no sea la blanca, sigue estando por debajo de lo que se espera» y señala: «Parece casi irónico que sea la CBS la cadena que ahora mismo se puede considerar la más progresista en EEUU, pero está pasando. Y una manera de cambiar las cosas desde la ficción es cambiar la forma de contar las cosas y hacerlo con realismo, representando lo que es la sociedad hoy, esa mezcla de razas, géneros y sexualidades. Hay un enorme miedo hacia todo aquello que nos parece diferente, y para cambiar las cosas hay que acabar con ese miedo. Y son precisamente los artistas quienes hoy por hoy nos están retando y nos provocan con ideas nuevas o que nos incomodan, porque nos permiten entender mejor cómo es la vida», reflexiona el actor. En calidad de productor ejecutivo de la serie y con las ventajas que esto supone desvela: «Bojana (Lizzie Needham) tendrá un affaire», confiesa.