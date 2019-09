"Masterchef", en el centro de la polémica por mostrar cómo se despellejan conejos

Son unos gilipollas @MasterChef_es , es necesario ver cómo abren a los conejos, etc? La sensibilidad la dejamos para otro día si eso, no? ASCO. Solo me dan ganas de dejar de ver el programa... #MasterChefCelebrity

Masterchef y sus cocineros con la camiseta 'Because there is no PLANET B' mientras van despellejando conejos y perdices. CON DOS COJONES #MCCelebrity