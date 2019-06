Silvio González: "Creemos en el poder de la reflexión"

El evento de «management» más importante de España dirigido a directivos y con la participación de figuras de éxito nacionales e internacionales comenzó ayer en Madrid y finalizará hoy tras dos intensas jornadas en las que expertos como Carlos Solchaga, Antonio Nieto, Kent Larson, Ignacio Martínez, Philippa Malmgren, el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, y Álex Rovira, entre otros, reflexionarán sobre el futuro y las herramientas que necesitamos para afrontarlo óptimamente.

Silvio González, el consejero delegado de Atresmedia –el grupo que lidera esta iniciativa– ha sido el encargado de inaugurar este foro, que se celebró ayer y que finaliza hoy, y que ha sido conducido por Mónica Carrillo («Antena3 Noticias 1») y Mamen Mendizábal («Más vale tarde»). González ha comenzado su intervención subrayando que este congreso se encuentra en la línea de actividades de Atresmedia que se definen en su propósito corporativo: «Creemos en el poder de la reflexión y de la emoción». La reflexión es una de las máximas del grupo, por «la importancia de transmitir las noticias para que los ciudadanos puedan tener la mejor capacidad crítica a la hora de tomar decisiones».

Sin relatos no hay sociedad

En el actual contexto de cambios a un ritmo frenético, y con multitud de canales, el consejero delegado del grupo explicó que «cada vez son más importantes esas marcas que transmiten información de manera más fidedigna a la sociedad». González no se quiso olvidar de la «emoción» porque, como indicó, «no hay una sociedad si no hay relatos, si no hay historias», al tiempo que remarcó que «MABS responde a este propósito de la reflexión y la emoción». En ese sentido, indicó que «son dos días que intentamos echar un paso atrás para pensar y tomar impulso en estas jornadas que nos servirán para conocer nuevos aspectos y reflexionar sobre el futuro, la economía, la sociopolítica y, sobre todo, para saber hacer las preguntas adecuadas en este mundo en el que las cosas cambian tan rápidamente». González finalizó su intervención con esta reflexión: «El viento nunca sopla a favor de quien no sabe adónde va y para ello es necesario saber hacer las preguntas adecuadas. Los ponentes de MABS nos ayudarán a saberlas hacer e, incluso, a contestarlas».

Solchaga: Pacto PSOE y Cs

El ex ministro de Industria y Energía (1982-1985) y de Economía (1985-1993) fue el siguiente en tomar el turno de palabra. En su ponencia indicó que los desafíos de España –entre los que destacó la aceleración del avance tecnológico, la globalización y el envejecimiento de la población –«es grave porque cada vez un porcentaje mayor de los ciudadanos depende de un porcentaje menor de trabajadores activos»– obliga a los partidos políticos a «un nivel de consenso importante». Sobre el resultado de las recientes elecciones generales, y ante la posibilidad de que Pedro Sánchez tienda puentes con Pablo Iglesias, Solchaga afirmó con rotundidad: «No sé lo que hará el PSOE, pero yo sigo siendo del PSOE y no me sentiría cómodo si me siento con Podemos». En ese sentido, optó por llegar a acuerdos con Ciudadanos. «Las matemáticas dicen una solución: basta sumar los escaños del PSOE y Ciudadanos para la estabilidad y me gustaría que se siguiera el sentido común y no la aritmética». En el coloquio moderado por Vicente Vallés («Antena 3 Noticias 2»), indicó que, en cualquier, caso, «los dirigentes no deberían olvidar las cuestiones de disciplina, reducir el déficit y el endeudamiento y proponer a la sociedad y al parlamento nuevas ideas sobre la educación, las pensiones, las nuevas energías y el cambio climático». Sobre el trabajo en precario, explicó: «Además de una legislación que no ayuda a resolver la situación de precariedad, tenemos una perspectiva de configuración de trabajadores que no es como la del pasado y que va a tener que funcionar con trabajos de menor entidad de lo que estamos acostumbrados».

También habló sobre la crisis y la gran recesión entre 2008 y 2013 que «ha dejado consecuencias graves de carácter político e institucional. La sensación de la población es de desesperanza y el sentimiento de que los sistemas económicos eran incapaces de resolverlo...». Las consecuencias han sido la irrupción de nuevos fenómenos: «Por un lado, la regeneración de las políticas centrífugas. España ha padecido esto con Cataluña y otros problemas territoriales. Por otro, han surgido populismos en nuestro país y en otros que han generado críticas al sistema proponiendo salidas rápidas. En España, el caso de Podemos ha sido muy importante y, recientemente Vox, a lo que se suman los movimientos euroescépticos que siguen existiendo, como el Brexit en Inglaterra y el auge de Le Pen en Francia». Así, «la situación política ha cambiado de manera drástica, una ruptura de las reglas del juego que se habían establecido tras la II Guerra Mundial».

Solchaga ha alertado sobre los retos del futuro en España. Según su opinión, hay dos fenómenos gigantescos: «La aceleración del avance tecnológico y la globalización. Ambos tienen a medio y largo plazo la misma solución: invertir en capital humano y, desde el primer momento, en programas educativos». No esquivó la realidad que se está imponiendo, que no es otra que el cambio climático. «Sus consecuencias y efectos ya los estamos sufriendo. Necesitamos nuevos acuerdos que modifiquen sustancialmente el mundo de producir, nuevas energías y maneras de ahorrar para hacer más eficientes nuestras máquinas». No pasó por alto el proceso de digitalización y la implantación de la inteligencia artificial. Sobre nuestro futuro, precisó pasa por seguir luchando para reducir el déficit, la deuda pública y que se reduzca el desempleo a un solo dígito».