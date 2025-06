Mercedes Milá califica la situación política actual: "Siento una profunda tristeza"

Mercedes Milá ha entrado en directo al programa de 'Y ahora Sonsoles', donde ha hablado sobre la lesión que sufría hace unos meses, y que tuvo lugar precisamente durante una de sus últimas visitas. Y es que la comunicadora terminaba con una vértebra rota, incidente sobre el que ahora ha procurado dar más detalles.

"Entré al plató para la entrevista tan contenta y no se me ocurrió nada mejor que cogerla en brazos y zarandearla como si fuera un péndulo", ha explicado sobre el encuentro que tuvo con Sonsoles Ónega y haciendo gala de su simpatía. "Ya en esos instantes note untirón anormal en la columna, zona lumbar, pero no quise hacer ni caso". Un gesto tras el que, lamentablemente, tuvo que lidiar con dolores durante varios días.

Mercedes Milá opina sobre la situación política actual

Y ese no es el único tema que ha tratado Milá, ya que también ha aprovechado para hablar sobre la actual situación política que atraviesa nuestro país. En plena crisis dentro del Partido Socialista, a raíz de los diversos escándalos que también afectan al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la periodista se ha mostrado bastante contundente. Y es que ella asegura que toda la situación que produce una "profunda tristeza". "Es una herida a la democracia y a los españoles, muy doloroso", considera Mercedes. "Algo gravísimo e incomprensible, sobre todo que durante 10 años Sánchez no se haya dado cuenta de lo que estaban haciendo estos dos", apuntaba en relación a las acusaciones que pesan sobre Santos Cerdán.

Mercedes Milá se sincera sobre el principal motivo por el que no tuvo hijos: "No quisimos" Antena 3

Sin embargo, y pese a ello, la veterana periodista considera que la dimisión no es la solución. "Mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez es inocente", ha declarado tajante. "Que no me digan que debe dimitir o irse, porque lo que deben hacer es trabajar y arreglar la situación tan límite que tienen".