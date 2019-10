Todo lo que necesitas es amor... o no

Los nostálgicos pensarán que se antoja un cometido delicado plantearse un «remake» de «Cuatro bodas y un funeral» (1994), la película que convirtió a Hugh Grant en uno de los objetos de deseo más codiciados de Hollywood y que fue nominada a dos Oscar, incluido el de la Mejor Película. Pero los responsables de la plataforma estadounidense Hulu no pensaron en el pasado sino en el futuro: las nuevas generaciones que no han visto esta comedia romántica cien por cien «british» que podría rescatarse en forma de serie siendo fiel a su espíritu pero haciéndole un lavado de cara acorde con estos tiempos. Dicho y hecho. Mañana ATRESplayer premium, la plataforma de contenidos de Atresmedia, estrena en exclusiva y sin publicidad «Cuatro bodas y un funeral», una serie de diez episodios.

Los retoques de la producción no son un asunto baladí. Conscientes de que en el siglo XXI la sociedad, sobre todo en el ámbito anglosajón, es multirracial ha incorporado a actores negros e hindúes. También han cambiado de sexo al protagonista. Si en la película la trama gravitaba en torno a Hugh Grant, ahora es una mujer la que centra las tramas. La serie, además de la cinta original de 1994 también bebe de otras fuentes de la comedia romántica como «La boda de mi mejor amigo» (1997), «Love Actually» (2003) y «El diario de Bridget Jones» (2001).

Cambio de vida

Los protagonistas de «Cuatro bodas y un funeral» tienen algo en común: la búsqueda del amor y los recovecos que hay que sortear para encontrarlo. En el epicentro están cuatro amigos estadounidenses que ven cómo una boda en Londres les va a cambiar la vida. La audiencia se reencontrará con Nathalie Emmanuel, que interpretaba a Missandel en «Juego de tronos». En esta ficción encarna a Maya, una joven directora de comunicación de la campaña política de un senador de Nueva York que visita la capital de Reino Unido para asistir a un enlace y reencontrarse con viejos amigos. En la ceremonia coincidirá con Kash (Nikesh Patel), un joven británico-pakistaní que tiene un prometedor futuro como banquero de inversiones, aunque su deseo es ser actor. Mientras define su futuro profesional va sembrando el caos en sus relaciones amorosas que producen daños colaterales a varias mujeres. A pesar de que la producción no pretende ser una instantánea generacional, el resto de personajes reflejan las inquietudes de unos treinteañeros del siglo XXI que aún tienen una existencia contradictoria entre lo que son y lo que desean. No se sienten felices ni con sus profesiones ni con su vida amorosa y su vida se desarrolla entre trompicones en busca de una felicidad que no termina de llegar.