Volveremos a París

Campos Elíseos y el Arco del Triunfo en el fondo

Desde hoy y durante un mes, París estará confinada y muchos franceses han decidido pasar unos días en España. Esto es así, nosotros queremos ir allí y ellos deciden venir aquí. El confinamiento y los controles nos hacen acrecentar el mono de viajar, de salir de la ciudad en donde vivimos y pasear por las lugares que no controlamos. Tenemos ansia de volver a escuchar otras lenguas, en donde se vive de manera diferente y de pasar la noche bailando para olvidar todo esto. Pues lejos de lamentarnos, aprovechemos que no nos podemos mover como quisiéramos y planifiquemos un viaje, vayamos anotando los sitios pendientes, esos que en el último viaje no nos dio tiempo para acercarnos o porque ya no nos dio el cuerpo para llegar. París c’est magnifique!, París c’est joli!.

¿Quién no se ha hecho fotos con la Torre Eiffel de fondo jugándose el tipo en medio de los Campos Elíseos ?. ¿Quién no ha contemplado con asombro la belleza de L’Ópera, de la Place Vêndome, del Arco del Triunfo?. ¿Quién no ha paseado por Montmaitre, Montparnasse o Le Marais? ¿Y los Jardines de Luxemburgo y Des Invalides?

Uno de los espacios ideales para arrancar el día es el Parque de las Tullerías. A los que nos gusta hacer deporte a primera hora de la mañana, correr por esta zona y darle la vuelta a la plaza del Museo de Louvre es sencillamente sublime.

Explanada del Louvre

Cuando hayas recorrido el parque y la explanada del Museo de Louvre, dirígete hacia la Rue de Castiglione por la Rue de Rivoli, verás al fondo la Place Vêndome.

Imagen Alicia Romay

Si quieres tomar un café au lait y un croissant, detente aquí:

Imagen Alicia Romay

Camina hacia la Rue St. Honoré

Imagen Alicia Romay

Sigue hacia Le Marais y cuando pases por la Place des Pyramides, detente en la estatua de Juana de Arco erigida en 1874 después de haber finalizado la guerra franco-prusiana, todo un símbolo patriótico. Su historia también tiene su aquel pues la que vemos no es la original. Se cuenta que le dieron el cambiazo sin que nadie se enterara.

“Cependant son histoire est assez insolite car notre célèbre Jeanne a été secrètement remplacée par son créateur !”

Estatua Ecuestre de Ana de Arco

Visita la Iglesia de Saint-Roch

Iglesia de Saint-Roch

Aqui descansan los restos de Corneille, Le Nôtre y Diderot. El arquitecto de la Sorbonne de París Jacques Lemercier es el creador del coro y la nave (1653 y 1754).

Cuando llegues a Le Marais busca la Plaza de los Vosgos y dirígete a la Casa de Victor Hugo. Una casa en el que se guardan más de diez y ocho mil cartas. La correspondencia del escritor cedida por su hija Jeanne y su hijo Jean Hugo sin faltar las de la hija pequeña de Paul Meurice entre otros muchos. Si quieres ver las cartas de amor entre Victor Hugo y Leoni Biard, aquí las vas a encontrar.

Y así vamos pasando el día, ya es de tarde y debemos de pensar en ir a cenar, pero no nos meteremos en cualquier sitio. Del otro lado de París, una vez que nos hayamos ido a tomar una ducha y ponernos guapos, caminaremos hacia la Place de la Concorde. Ya es de noche,

Place de la Concorde y la noria. (2017)

Y caminando por los Campos Eliseos por la acera de la izquierda rumbo a la torre Eiffel, giraremos por la Rue Marbeuf, cenaremos en Chez André que como ellos se denominan es un Bistro Traditionnel.

Restaurante en París

Este lugar tiene ambiente local, sus clientes habituales viven el barrio y es totalmente parisino. El steak tartare avec pommes frites los bordan, a los que le gusten las ostras aquí lo puede pasar de cine. La mesas que son enanas, están pegadas unas con las otras y para entrar y salir mueven a los vecinos, más francés que esto no hay.

Pero la vida en París no es solo de día, la fascinación también se encuentra en los clubes nocturnos en donde las celebridades echan fuera todo lo que su fama les impide cuando el sol brilla en las grandes avenidas y Castel es el lugar .

Castel en Saint-Germain-des-Prés

En el corazón de uno de los mejores barrios de Paris, St Germain de Prés, en el número 15 de la Rue Princesse, se encuentra el rincón que se hizo famoso en los “Happy Sixties”. Obviamente dentro del elenco de sus celebres personajes de la noche parisina de la época, no podía faltar Salvador Dalí, que compartió noches con Pierre Bergé, entre otros de la época.

El Bar Elite del Castel Club en Paris

Karl Lagerfield era uno de sus asiduos y ahora su sucesora en Chanel Virginie Viard se ha unido al elenco de VIPS del histórico club parisino en donde acaba de presentar su ultima colección. Castel es una cultura en sí misma, es un lugar enrevesado, lleno de sorpresas y secretos, un hogar familiar, un lugar para estar bien. Es un pied-à-terre nocturno, fuera del mundo. Es un Circulo creado por y para sus miembros, para divertirse y sobre todo para no aislarse de los demás. Mick Jagger es otro de sus habituales, reyes, artistas, ministros, ricos y pobres se mezclan. Su fundador Jean Castel decía que la fiesta debería de ser eterna.