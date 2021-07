Roberto Brasero, premio especial de Turismo de LA RAZÓN

La previsión meteorológica es, probablemente, una de las cuestiones a las que más importancia da cualquier viajero, ya que de ello dependerá, en gran medida, qué lugares visita y cómo disfruta de cada destino. Sin embargo, lo cierto es que llueva o haga calor, viajar se ha convertido hoy en día en una necesidad a la que pocos renuncian, más aún cuando la fatiga pandémica ya hace estragos en la mayoría de españoles. Por ello, ver cada día Tu Tiempo, el espacio que dirige y conduce Roberto Brasero en Antena 3, se convierte en un revulsivo para los viajeros, que descubren desde el sofá de su casa algunos de los rincones más bellos y desconocidos de nuestro país a través de las fotografías que los espectadores envían. Por ello, además de por su simpatía y desparpajo en la presentación de la gala de los premios anuales de Turismo de LA RAZÓN, Brasero recibió el premio especial de la X edición, un galardón que recogió totalmente por sorpresa y con mucha emoción. «¡No lo me esperaba en absoluto! Iba en calidad de presentador de la gala y al final, en el guión, aparecía un premio especial que se comunicaría en el último minuto. ¡Jamás me dio por pensar que podría ser para mí! Y tras la sorpresa, el agradecimiento. Y reitero aquí lo que dije desde el atril cuando lo recibí: Gracias a LA RAZÓN por el premio y sobre todo por celebrarlos», confiesa Brasero emocionado.

La pandemia de la Covid-19 ha dado al traste con muchos planes viajeros y, sobre todo, nos ha hecho entender a la mayoría de españoles que viajar no solo es un privilegio, sino también una necesidad, sobre todo después de haber permanecido en casa durante meses. «Lamentablemente la pandemia nos ha enseñado que hay otros factores de los que depende el turismo mucho más allá del tiempo, de si llueve o hace frío en aquel lugar que visitamos. Y pienso que, efectivamente, el tiempo meteorológico nos preocupa porque se trata de una manera de intentar aprovechar el tiempo cronológico del ocio y de las vacaciones, cada vez más escaso y por lo tanto también más preciado», reconoce Brasero.

España foto a foto

Y cuando no se puede viajar, o simplemente cuando tenemos en mente cuál será el próximo destino que visitaremos, el espacio conducido cada día por Roberto Brasero en Antena 3 se convierte en una fantástica ventana por la que mirar, ya que gracias a las fotografías que envían los espectadores es posible recorrer y descubrir paisajes inéditos de nuestro país. «Soy consciente de que con ello animamos a la gente a viajar e incluso incentivamos al espectador a buscar esos rincones. Y yo mismo soy un ejemplo de ello, ya que gracias a las fotos que a diario recibo de algunos he planificado escapadas e incluso vacaciones a esos lugares. Pero insisto, no se trata de una foto en un momento dado, sino tener en mi ordenador cada día imágenes de esos sitios, en distintas estaciones y bajo las temperies más variadas».

Y ejemplo del impulso que da Roberto Brasero y el espacio Tu Tiempo al sector turístico es su última iniciativa, un concurso con el que anima a los espectadores a buscar la mejor playa de España. «Es ya todo un clásico del verano que ponen en marcha mis compañeros de la Web de Antena 3 Noticias. Y lo cierto es que tiene mucho éxito y no solo en los que entran a votar sino también entre quienes quieren proponer su playa o su rincón favorito. ¡Hay muchas ganas de dar a conocer lo nuestro!», reconoce Brasero, quien asegura que «tras la playa puede venir la mejor ruta y en otoño los mejores parajes seteros y en invierno... ¡Ya veremos! Lo importante en televisión es lo mismo que en los viajes: ¡Estar siempre en movimiento!». Y ese movimiento es el que defiende e impulsa Brasero cada día, un movimiento que hace posible el saber hacer del sector premiado en estos galardones.