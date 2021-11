Estas son las navajas esenciales para cualquier viajero

Pocas herramientas son más útiles para el viajero que un cuchillo o navaja. Sirven prácticamente para todo: cortar el pan con chorizo, desprendernos de una cuerda cuyo nudo se resiste a deshacerse, desatornillar, hacer marcas aquí o allá, e incluso pueden utilizarse para la defensa personal, llegado el caso. Todo viajero necesita una navaja en su bolsillo, del tipo que sea (hoy vamos a conocer algunos de los tipos de navaja más útiles), aunque no se aleje más de cien kilómetros de su casa. Conozco a un tipo que utiliza la navaja incluso para limpiarse el cu** después de sufrir una emergencia en pleno bosque. Lo que sea: ¿estás en Vigo comiendo un entrecote de carne de vaca gallega vieja y el camarero ha olvidado traerte el cuchillo? No pasa nada, te llevas la mano al bolsillo. Si quisiera escribir las veces que una navaja me ha sacado de alguna situación complicada, faltaría artículo para nombrarlas todas.

Y cuando nos convencemos de la necesidad de esta útil herramienta, nos asalta una nueva duda. ¿Qué navaja es la mejor para mí? A continuación se describirán diferentes tipos de cuchillos y de navajas que pueden resultar útiles para la vida del viajero.

Navaja suiza de Victorinox

Navaja suiza de Victorinox. FOTO: Robert Ivezic dreamstime

Un clásico entre los clásicos. Su origen se debe al fabricante de equipos quirúrgicos Karl Elsener, cuando descubrió que las navajas del ejército suizo estaban siendo fabricadas en Alemania. Esto no gustó en absoluto a Elsener (que era suizo), y rápidamente se centró en crear una herramienta suiza para el ejército suizo. Así comenzó su trabajo en el llamado “cuchillo de soldado”. Este original tenía el mango de madera (a diferencia del plástico y del metal de las navajas suizas de hoy) al que se añadía una cuchilla, un destornillador para el fusil, un abrelatas para los víveres y un sacabocados para las sillas y arneses de cuero. El resto es historia. La navaja fue perfeccionándose a cada versión un poquito más, y hoy podemos encontrar multitud de navajas marcadas con el inconfundible logo de Victorinox. Esta navaja es casi fundamental para cualquier tipo de viajero y, aunque su cuchillo no es precisamente el más resistente, sí que puede utilizarse como navaja complementaria a la principal, algo así como una “caja de herramientas de bolsillo”. Los modelos más modernos incorporan regla, lima de uñas, pela cables, quita anzuelos, lija, sacacorchos, lupa, alicates...

Navaja táctica o de supervivencia

Navaja táctica. FOTO: Igor Krutov dreamstime

Aunque están pensadas para la supervivencia en climas extremos y la defensa personal, este tipo de navaja se ha vuelto muy popular con los años. Para que un cuchillo sea considerado como táctico, debe cumplir al menos tres características: que su hoja sea de doble filo, que posea un agarre fuerte y una montura de metal. No son pocas las tiendas que procuran vendernos como navaja táctica un cuchillito con apariencia militar (hoja negra o colores de camuflaje) y que consiste en un pedazo de plástico con la hoja mal pegada. Dependiendo del tipo de navaja táctica que escojamos, esta podrá tener el filo liso o serrado. Esto es un tema de gustos y, sobre todo, de la utilidad que vayamos a darle al aparato. Mi recomendación siempre sería evitar las navajas de filo serrado, ya que los dientes pueden estropearse con el uso mientras que los filos lisos pueden afilarse una y otra vez, permitiendo que la vida de nuestra navaja sea mucho mayor. Además, suele haber más objetos que se pueden cortar con una hoja lisa (cuerdas, carne, ropa) que con una hoja serrada.

Navaja deportiva

Navaja deportiva. FOTO: Paweł Gubernat dreamstime

Si fuésemos de compras al Decathlon y caminásemos directos a la zona de acampada, es probable que encontremos allí una navaja de marca Opinel, con el mango de madera redondeado. O quizá encontremos un tipo de navaja con la hoja tan corta que parece más pequeña que nuestro pulgar. Este tipo de navajas son consideradas como navajas deportivas, ideales para complementar con deportes al aire libre, el ciclismo o el senderismo. Lo dicho: nunca se sabe cuando vas a necesitar una navaja. Entre sus virtudes entra su bajo costo (si se nos estropea tampoco nos dolerá demasiado), su tamaño y peso ideales para guardar en el bolsillo y su versatilidad de uso. Aun así suelen ser navajas con un filo poco resistente, fino y difícil de afilar. Su corta hoja impide además utilizarla para poco más que cortar cuerdas. Mientras que otras navajas (como la táctica) pueden cortar incluso madera, las navajas deportivas no están pensadas para sufrir más de la cuenta.

Navaja clásica

Navaja clásica. En este caso, la que yo llevo en todos mis viajes. FOTO: Alfonso Masoliver

Mi favorita. Mantiene un balance adecuado entre la navaja deportiva y la navaja táctica, combinando la comodidad de uso y de transporte de la navaja deportiva con la resistencia y utilidad de la navaja táctica, aunque generalmente sea menos resistente que estas últimas. Su composición es la de una navaja típica: se puede abrir y cerrar, la hoja no suele tener una longitud mayor de cuatro dedos y generalmente cuentan con un sistema de apertura manual que mantiene la hoja abierta hasta que la dejemos de necesitar (no hay nada peor que una navaja con el sistema de apertura endeble). Bien cuidadas pueden durar décadas. También existen navajas clásicas con apertura automática, aunque su uso está ilegalizado en numerosos países europeos, como por ejemplo la propia España. Para agenciarnos este tipo de navaja mi recomendación pasa por visitar Toledo, entrar en algunas de las tiendas de cuchillos que hay en la ciudad y buscar, con paciencia y dejándonos ayudar por los vendedores, la navaja clásica que mejor se adecúe a nuestros intereses. Las navajas de acero toledano pueden durarnos toda la vida y son de una calidad excelente.

Otros tipos de navaja

No recomendados para viajeros. El viajero no tiene la navaja para provocar daños ni para hacerse el chulo, el viajero guarda una navaja por la utilidad que pueda reportarle en las distintas sorpresas que le deparan en el excitante camino. Así que navajas “de macarra” como la navaja de mariposa, cuyo fino filo la vuelve prácticamente inútil para cortar; cuchillos de caza sin opción de guardar el filo dentro del mango; cuchillos de cocina; navajas de jardinería con el filo curvado; o navajas de coleccionismo que compramos en aquél puesto de Samarcanda; todas estas navajas resultarán inútiles al viajero y no serán bien recibidas en nuestro próximo viaje al Amazonas.