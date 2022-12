Para los amantes de los mercadillos y los montajes navideños

Relajémonos un poco y salgamos a ver las decoraciones navideñas, vayamos a brujulear un poco y a olvidarnos por un rato de la rutina y si se viaja fuera de España, es el momento justo para conocer rincones especiales en el destino elegido. Si Roma ha sido la ciudad seleccionada para viajar en estas fechas, independientemente de hacer las visitas de rigor, en la capital de Italia, se puede uno “perder” en su ambiente local navideño. Roma también ofrece otro tipo de entretenimientos que son típicos decembrinos.

Los mercadillos en Italia son muy famosos, de hecho, a lo largo del año se pueden encontrar en muchos puntos de la ciudad las conocidas como bancherelle, y en el periodo navideño, hay algunos lugares que son dignos de ser visitados.

Por empezar por el mercadillo, me voy a centrar en uno que a los residentes en Roma les apasiona. Está ubicado en la Plaza Mazzini en el barrio de Prati, uno de los quartiere- barrios, más clásicos y de buen gusto de la ciudad. Este barrio abarca una amplia zona de Roma y en el entorno a esta plaza, se pueden encontrar comercios que ofrecen ropa, accesorios, etc. Made in Italy.

El mercadillo de Navidad se llama Il mercatino di piazza Mazzini y han instalado 60 casetas de madera muy acogedores con ambiente navideño en un entorno muy agradable. En el 30% de los negocios, ofrecen productos típicos de estas fiestas y en el 70 % restante, se pueden encontrar tiendas con otra oferta, algunas con prendas de cashmere típicas Made in Italy, mantelerías, objetos decorativos, antigüedades, prendas de abrigo y artesanías de diferentes regiones del país. Otros ofrecen alimentos típicos. Merece la pena darse un paseo hasta la Piazza Mazzini y alejarse por unas horas del “circuito turístico”. El mercadillo estará abierto hasta el dia 2 de Enero de 2023.

Mercadillo de Navidad en la Piazza Mazzini en Roma FOTO: Alicia Romay

Si vas a Christmas World, te sentirás como si no estuvieras en Roma

Y bien, paseando tan feliz por la Piazza Barberini, continuando por la famosísima avenida Vittorio Veneto para admirar las particulares esculturas de Philip Colbert y tomando el aperitivo en el Harry’s Bar, justo delante de la Porta Pinciana que marca el acceso al parco Villa Borghese, no se imagina uno lo que hay a unos metros más adelante, vamos, a nadie, por mucha imaginación que tenga, puede pensar semejante montaje.

Para que lo veais claro, empiezo con el espectáculo montado por el artista británico en Via Veneto:

Son diez y ocho las obras de este artista entre esculturas y pinturas que cuentan el mundo particular de Colbert y que ha desplegado en la parte más “alta” de Via Veneto. El artista no se quedó solo con esta idea, también ha creado 7,777 langostas. Su proyecto se llama “Lobstars”, langostas, unas más raras que las otras y con un proyecto artístico virtual muy particular llamado Decentraland. Os puedo asegurar que es entretenido e interesante detenerse en cada una de las piezas e intentar descifrar que le pasó al artista por la cabeza cuando estaba creando cada una de sus criaturas.

Pero ahora viene la parte más sorprendente, cruzamos la Porta Pinciana y bajamos por la avenida principal de la Villa Borghese (Viale San Paolo del Brasile) hasta llegar a la primera plaza, y justo allí a siete minutos caminando desde el Harry’s Bar, han instalado una atracción a donde merece la pena ir. El Christmas World es un mundo completamente mágico, super navideño, entretenido, bien montado y lleno de actuaciones.

Un mundo de fantasía que recrea “ciudades muy navideñas”. Es genial escuchar en cada una de ellas diferentes idiomas y ver sus diferentes costumbres. Se puede pasear por el corazón de Berlín, en el mercado de Londres, por las calles de París, no puedes dejar de visitar New York y patinar en hielo como si estuvieras en el puente de Brooklyn, un paseo por Tokyo y no podía faltar el Polo Norte en donde Papá Noel está en su casita de madera esperando la carta de los pequeños.

La entrada es espectacular, es como introducirse en una burbuja y alejarse de Roma. Una gran e imponente alfombra roja se despliega a todo lo largo de la entrada y van apareciendo ciudades famosas con sus mundos propios. Hay un coro de Gospel, una banda que anima a los visitantes, cantantes en varios idiomas, puestos de comida de todo tipo, tiendas con los souvenirs más variados ...

Aunque el horario es amplio, la magia es mayor por la noche cuando las luces de cada una de las ciudades se encienden creando un ambiente muy especial. Para los más pequeños hay un espacio cerrado y adaptado para que se diviertan construyendo figuras con trocitos de madera y otro de los recorridos especiales es un particular ZOO con animales dentro de una “jungla de fantasía”.

Hoy el Alcalde de Roma ha encendido el árbol de navidad de la Piazza Venezia que merece la pena ver sin faltar la visita a la Plaza de San Pedro y su precioso nacimiento.

En Roma se puede disfrutar de una ambiente navideño muy especial en estos dias.