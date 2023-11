Calpe, un auténtico paraíso en la Costa Blanca

A tan solo 60 kilómetros de Alicante existe un municipio de algo más de 15.000 habitantes que es, cuanto menos, un paraíso natural. Se trata de Calpe, cuyo símbolo más reconocido es el Peñón de Ifach, una roca situada en el mar de más de 300 metros.

Sin embargo, Calpe no es solo famosa por este singular entorno. Sus más de 12 kilómetros de costa, con playas largas o pequeñas calas escondidas que podrían ser réplicas de cualquier paraíso caribeño, son otro de sus muchos atractivos. Yacimientos arqueológicos que se remontan a la Edad del Bronce, un bello casco antiguo y una gastronomía de gran tradición pesquera amplían el abanico de posibilidades.

Calpe es uno de esos pequeños lugares del mundo en los que la vida pasa más despacio y cada segundo se disfruta al máximo. 300 días de sol al año son el aliciente perfecto para proveer a habitantes y turistas de unas condiciones de vida inmejorables. Vivir en una localidad donde la temperatura media anual es de 18 grados y el sol luce en el cielo casi todos los días del año es para muchos un sueño hecho realidad.

Por otro lado, estamos sin duda ante uno de los destinos turísticos más demandados por los ciclistas, debido a la zona montañosa y las magníficas rutas que brinda esta localidad que destaca a su vez por su naturaleza y sus contrastes.

Y es que, una vez que visites Calpe, quedarás totalmente enamorado de sus calles, de su paseo marítimo, de su oferta gastronómica y por supuesto, de la opción de alojamiento que a continuación te desvelamos.

¿DÓNDE DORMIR?

Ubicado a escasos metros de la playa del Arenal Bol de Calpe, Suitopia Sol y Mar Suites Hotel es un nuevo concepto de alojamiento turístico y familiar de 4 estrellas concebido expresamente para el disfrute de toda la familia con todas las comodidades de un hotel de lujo, para sentirse como en casa y donde los peques son los reyes.

Si estás buscando diversión y descanso, Suitopia es el lugar ideal para tus vacaciones en la Costa Blanca. Te sentirás como en casa en sus amplias habitaciones, cuidadas hasta al más mínimo detalle con un mobiliario funcional y exclusivo y completamente equipadas con todas las comodidades.

La mayoría de las habitaciones son suites de 75m2, las cuales gozan de un dormitorio independiente del salón, una cocina gourmet totalmente equipada y una terraza con unas impresionantes vistas al mar.

Su distribución permite a sus huéspedes acceder a todas las estancias sin perturbar el descanso de los huéspedes que se encuentran en otras estancias de las mismas. Además, cuentan con un baño con lavabo doble, sanitarios independientes y una zona húmeda con una ducha para dos personas con bañera incorporada donde toda la familia podrá bañarse a la vez.

Diviértete en familia en las piscinas del hotel, con una superficie de 1.000 m² de lámina de agua con Splash Pad y zona de toboganes, sin olvidarnos de su Kids Club, equipado con 3 salas de animación divididas por edades, zona de juegos con consolas de última generación, realidad virtual, simuladores de F1, plataformas móviles y, para los más pequeños, proyectores interactivos.

No dudes en saborear su Market Place Buffet, creado para que comer sea un placer de los cinco sentidos. Una gran variedad de platos elaborados con materia prima de primera calidad donde el gusto no solo lo percibe el paladar si no que es acompañado por el cuidado detalle del resto de los sentidos.

En su cocina en vivo eres tú quien elige como quieres saborear sus pescados frescos o su carne de mercado. Asimismo, el buffet dispone de diferentes opciones para celíacos, diabéticos y otros tipos de necesidades especiales.

Con respecto al Thalassian Spa, se trata de un espacio de relax moderno y amplio de agua salada diseñado y creado para vivir una experiencia de calma y bienestar a través de su circuito termal o disfrutando de algunos de sus exclusivos tratamientos.

Por último, una visita obligada merece su Sky Bar, un espacio único creado en la planta 29 de Suitopia para observar las estrellas y las inmejorables vistas a la Bahía de Calpe y al majestuoso Peñón de Ifach.

Aquí podrás deleitarte con su amplia carta de cócteles y combinados servidos con esmero por su personal especialmente formado para hacer que esos momentos de ocio sean inolvidables.