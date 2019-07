Concert Music Festival: el nuevo olimpo de la música está en Chiclana

Durante los días que se celebra Concert Music Festival un alma especial revolotea por Chiclana. Todo aquel que ya se acercó al poblado de Sancti Petri el año pasado sabe lo que eso supone. Ahora, en su segunda edición, esperan revalidar esa experencia única, diferente y exclusiva del que ya es considerado uno de los acontecimientos más esperados del verano gaditano. Hasta el 30 de agosto, este recoveco almadrabero acogerá a artistas como Manolo García, Vanesa Martín, Roger Hodgson de Supertramp, Raphael, Pablo López, Miss Caffeina o Gloria Gaynor, entre otros. Un cartel ecléctico, pero que conjuga a la perfección con tipo de evento que han sabido crear. «Los principales ejes sobre los que se sustentan el proyecto son la calidad y la excelencia, pero sobre todo el cariño con el que trabajamos para que todo el mundo que nos visite viva un experiencia única», explica Déborah Casillas, directora de esta cita, que recibe el premio VD VIAJES por haber conseguido diferenciarse del resto de la oferta festivalera a golpe de calidad e innovación. «Aunque nuestra trayectoria no es muy extensa, para nosotros es un orgullo recibir este galardón, ya que reconoce el gran esfuerzo que hacemos y el trabajo que suponer organizar un espectáculo como éste».

De este modo, uno de los retos que se plantean es conseguir que más personas puedan conocer Concert Music Festival. Para ello, han preparado un cartel tan variado con artistas como Manuel Carrasco, Diana Navarro, El Arrebato, Estrella Morente y Bertín Osborne, así como otros tantos emergentes como C.Tangana, Dellafuente, Salvador Sobral y Sarayma, entre otros. «Cada festival tiene su carisma y su personalidad. Creo que hay huecos para todos. Somos muchos y cada uno tiene su propio valor añadido, lo que los sitúa en el ''top of mind'' de los consumidores que acuden a cada uno de ellos», mantiene Casillas. En su caso, la pasada edición recibió a más de 100.000 personas, un objetivo que este año esperan superar con creces gracias una oferta musical de lo más variada. Pero no sólo eso: además presentan una propuesta gastronómica que no se puede perder nadie: el restaurante Alma, con la carta del prestigioso Antonio, situado en Zahara de los Atunes. Sin olvidar, eso sí, a los más pequeños de la casa, para quienes estarán destinados los shows de Cantajuego, Pica Pica o Adexe & Nau. «Nuestro objetivo siempre ha sido crear en equipo un festival con alma, que respire ilusión y esfuerzo por cualquier rincón. A todo aquel que esté por Chiclana estos días, le invito a visitarnos: el entorno que lo rodea es mágico y el trabajo que se ha hecho es impecable».