Al preparar la maleta es fácil que no nos demos cuenta que en determinados países se puede necesitar un adaptador para los aparatos eléctricos. Si no se lleva puede suceder que no haya modo de cargar el móvil, de secarse el pelo o utilizar la tableta. Existen 14 tipos de enchufe en el mundo. Se debe tener en cuenta además el voltaje y frecuencia de cada país. En Europa todos los países suelen tener el mismo tipo de enchufe aunque hay excepciones como Reino Unido e Irlanda donde utilizan las tomas de contacto tipo G. Si observamos el gráfico de Statista podemos comprobar que el enchufe tipo C es el más usado seguido del A que se utiliza en Estados Unidos, Canadá y algunos países de sudamérica. No está de más comprobarlo antes de salir de viaje sino queremos tener un pequeño problema que se soluciona con un adaptador universal que además no ocupan espacio en tu maleta.

Si viajas a China deberás tener en cuenta que se pueden usar varios tipos de enchufe dependiendo de a dónde viajes.

El enchufe tipo C es el que se usa en España y te servirá entre otros en: Bélgica, Dinamarca, Francia, Chile, Brasil, Grecia, Portugal, Rusia, Túnez, Noruega o Suecia. En algunos casos aunque el enchufe sea diferente si es compatible servirá también.

Tipo A: Arabia Saudita, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Nicaragua, Japón y Vietman, entre otros,

Tipo B: sólo se usa en Jordania y Turkmenistan.

Tipo C: Alemania, Andorra, Egipto, Emiratos Árabes, Estonia, Burundi, Gibraltar, Hungría, Islandia, Israel, Marruecos, Nepal y Ucrania, entre otros,

Tipo D: Catart, India, Nigeria, Tanzania y Zimbabue

Tipo E: Costa de Marfil, Bélgica, Túnez, Francia

Tipo F: Chile, Perú y Uruguay.

Tipo G: Emiratos Árabes, Malta, Singapur, Uganda, Kenia, Malvinas.

Tipo H: Israel y Palestina

Tipo I: Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Tonga

Tipo J: Jordania, Madagascar, Ruanda y Suiza.

Tipo K: Dinamarca, Senegal o Groenlandia

Tipo L: Italia, Etiopía, Chile, Libia, Perú

Tipo M: Bután, India, Malasia, Pakistán, Sri Lanka

Tipo N: Brasil y Sudáfrica