Objetivo La India: buscando los mitos

Diseminados por todo el territorio mongol, es fácil encontrar misteriosos círculos de piedras amontonadas, coronados por un asta apuntando al cielo. Reciben el nombre de “Ovoo”. Algunos son pura roca desnuda, otros visten como adornos banderas o tela multicolor. Indican lugares donde algún espíritu se ha manifestado, y la tradición asegura que si el viajero da tres vueltas completas a uno de estos montículos, llevará consigo los buenos deseos del espíritu aparecido. La entidad te protegerá ante los peligros del viaje, sin importar su procedencia: otras gentes, animales peligrosos... o incluso tu propio ser, el mayor traidor de todos.

Cuando encontré uno en Norovlin, cerca del lugar donde nació Gengis Kan, lo rodeé tres veces con la mochila a cuestas. Dos días más tarde entré en Choybalsan, ciudad próxima a la frontera China, chorreando sudor tras una caminata de siete horas. En momentos como éste, el macuto pesa toneladas y tengo los pies destrozados, además, no había comido nada desde el frugal desayuno de café y una manzana. Estaba agotado. Caminaba entre callejuelas desconocidas, flanqueadas por casuchas de hojalata y ladrillos grises, sin cruzarme con nadie que pudiese indicarme un hostal donde pasar la noche. Pedía una cama, nada más. No importaba si era dura.

Seis enormes perros aparecieron por una esquina. Los perros mongoles no son precisamente pequeños, ni débiles, como puede uno imaginar; los inviernos a menos 30 grados no perdonan al débil ni al pequeño. El perro callejero mongol no es un chucho famélico al que pueda alejar una patada. Por si fuera poco, suelen ir en manadas de hasta ocho canes, convirtiéndose en reyes de la acera que pisen. Estos me habían visto. Amenazadores, gruñeron y avanzaron a mi encuentro enseñando los dientes amarillos, el grueso pelaje erizado. Dos de frente y otros dos por cada lado, se disponían a rodearme. Una, dos, tres piedras volaron desde la esquina cayendo sobre los perros. Tras ellas, tres niños de apenas cinco años corrieron con palos y más piedras, a la carga contra las peligrosas bestias. Cargaban riendo a carcajadas. Los perros aullaron aterrados huyendo a la carrera, perseguidos por los niños y sus palos y sus piedras, reprochándoles con gimoteos no haberles permitido asustarme un poco más. Cuando los perros estaban lejos, los niños se detuvieron jadeando y buscaron una nueva presa a la que atormentar. Me encontraron a mí, estupefacto clavado en el sitio, y el que parecía el jefecillo gritó una orden antes de lanzarse palos en alto. Pero a los niños podía contenerlos. Saqué unos caramelos de la mochila y se los ofrecí como peaje para entrar en su ciudad.