Objetivo Mongolia: Bagtyyar

-Diesel, please – dice Rafa -. Full deposit. El gasolinero turcomano sonríe alegremente. Mil arrugas de bondad se marcan alrededor de sus ojos cuando asiente. Saca la manguera, acercándola lentamente a nuestra Merche.

-¿Diésel? – pregunto desconfiado.

-Da, da – contesta el gasolinero.

-¿Diesel, sure? – vuelve a preguntar Gari.

-Da.

Sigue sonriendo. No todos los días aparecen en su gasolinera cinco españoles conduciendo una furgoneta desde Madrid. Yo voy a pagar y el resto del equipo deambula por los alrededores, Pacho duerme en el maletero. El proceso de repostar no se diferencia a ningún otro que hayamos vivido, si excluimos la cordillera de Kopet Dag elevándose como una gigantesca muralla parda separándonos de Irán y cada recoveco que alcanzamos a mirar, tan diferente a cualquier otro lugar. Las casas son todas blancas con tejados de un verde chillón, las puertas hermosamente grabadas con flores y formas de colores, y los pocos viandantes pasan por delante mirándonos sin ocultar su curiosidad. El pueblo está casi vacío, hace mucho calor.

El amable gasolinero cierra la tapa, palmea orgulloso a la Merche y nos observa partir. Me toca conducir a mí. Pongo Pastillas de freno a tope, me motivo y meto segunda, luego tercera. Trescientos metros después, la Merche jadea, borbotea, traquetea y se para. Muerte clínica, destino final: el gasolinero turcomano la ha envenenado y en vez de diésel ha puesto gasolina. Entonces alcanzamos la cumbre de esta semana, la más complicada en nuestro viaje.

Retrocedamos hasta el viernes pasado, cuando salimos de casa del general Alexander, muy contentos y dispuestos a coger el ferry que nos llevaría al otro lado del Caspio. Entramos en el puerto y cruzamos la línea del no retorno, porque una vez dentro no podíamos salir más que en una dirección: hacia el este, planeando sobre las aguas. Pero no cogimos el ferry ese día, tampoco al siguiente; tuvimos que esperar dos interminables días en el parking del puerto de Bakú, durmiendo en la Merche, sucios y agotados, hasta embarcar definitivamente.

La primera noche en el aparcamiento del puerto pasó rápido. Haciendo piña con egipcios, austriacos y holandeses, bebiendo a escondidas una botella de whisky que Álex logró colar pese a las prohibiciones de la policía portuaria, aguantamos hasta horas de madrugada con la moral alta. Intercambiamos historias del camino, preguntamos los unos a los otros sobre nuestros hogares y pasábamos la botella de morro a morro para calentar los ánimos. El segundo día en puerto, comiendo esa carne seca con arroz seco que servía un pequeño puesto, hubo roces y rencillas en el equipo. Teníamos calor, el agua nos sabía al plástico de las botellas. A nuestra espalda se definía el desierto y atados a él, bombas de varilla drenando más y más petróleo, hasta que la tierra no pueda vomitar más. El sol subió y parecía que nunca más fuese a bajar. ¡Ya estábamos en el puerto y habíamos llegado tan lejos con la vieja Merche...! Estábamos en el puerto esperando un barco que nunca sabíamos cuándo iba a llegar. ¡Tan cerca el Caspio y próximo Turkmenistán! Casi podíamos acariciarlo con las yemas de los dedos, únicamente nos detenía el entrecejo fruncido de los guardias prohibiéndonos avanzar.