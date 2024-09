Petunia Ibiza, la gema hotelera de Es Vedrà, que revive los años 70 de la isla

Instaurarse en medio de la naturaleza siempre será un reto para los proyectos hoteleros, hacerlo de forma amigable y respetuosa, es un sello de éxito y preservación, especialmente en islas protegidas como Ibiza. Situado al suroeste de la ínsula, junto a Cala Carbó y frente a Es Vedrà, Petunia Ibiza ostenta unas lujosas instalaciones ecoamigables y minimalistas, que no hacen más que potenciar la belleza del enclave con su peculiar encanto.

Diseñando un enclave místico

Ibiza es un paraíso indiscutible. Es Vedrà, particularmente, es un lugar donde la naturaleza se impone, gracias a los carismáticos acantilados abruptos, una vegetación autóctona y las vistas panorámicas, que dejan a cualquiera sin aliento. Debido a su estatus de área protegida, está prohibido construir en Es Vedrà. Cualquier obra en la zona debe ser minuciosamente evaluada en términos de sostenibilidad y conservación.

Si bien, la propiedad se adquirió hace ya algunos años, el grupo francés Beaumier lo compró en 2022 y lo relanzó este verano, después de una renovación exhaustiva. Bajo los parámetros y exigencias que el entorno exige, el hotel Petunia Ibiza, ha adoptado una serie de iniciativas para reducir su huella ambiental y garantizar que su operación tenga un impacto mínimo en el ecosistema.

El diseño ha estado a cargo del estudio neoyorquino Studio Galeón de Lula Galeano, quienes han destacado la arquitectura sostenible, utilizando materiales originales para minimizar el impacto ambiental. La intención fue plasmar en el hotel la esencia bohemia y rural de la Ibiza de los años 70, cuando era un refugio para artistas y hippies. Así se han combinado muebles de estos años con artesanía local.

Diseño e interiores, Hotel Petunia Ibiza Beaumier, Hotel Petunia

Bases de sostenibilidad

El Petunia Ibiza ha implementado un sistema técnico avanzado que incluye la instalación de placas solares para generar agua caliente en las habitaciones, lo que reduce considerablemente el consumo de fuentes de energía no renovables. Este uso de energía solar es esencial para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a la reducción de las emisiones de carbono.

El agua es un recurso extremadamente valioso en Ibiza, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda se dispara y las lluvias son escasas. En este sentido, el Petunia ha establecido su propia depuradora para el riego de los jardines. Este sistema permite reutilizar el agua, reduciendo el consumo de agua potable para el riego y ayudando a mitigar la sequía que puede afectar a la isla. Este enfoque responsable hacia la gestión del agua es fundamental en zonas tan vulnerables como las islas baleares, donde la disponibilidad de agua dulce es limitada. Otra de las iniciativas que destaca en el Petunia Ibiza es la reducción del plástico de un solo uso en todas sus instalaciones, con el fin de aportar positivamente ante la lucha contra la contaminación por plásticos, uno de los mayores desafíos ambientales globales en la actualidad.

Un sabor orgánico y local

En su búsqueda por una experiencia más ecológica, el hotel presta especial atención a los alimentos que ofrece. Las frutas y verduras cultivadas en su propio huerto orgánico son libres de pesticidas, lo que garantiza productos frescos y saludables para los huéspedes, además de promover la agricultura sostenible. Frente al frondoso jardín, diseñado por el paisajista Juan Masedo, se preservan especies autóctonas, resulta difícil pensar que hace solo unos años no había ni una sola flor. Lograr sembrar coloridas especies ha sido un trabajo de mucho cuidado y dedicación, que no solo se ve bien, sino también que fomenta la biodiversidad del entorno.

Gastronomía en Petunia Ibiza Beaumier Hotels

Contando con su propio huerto, el enfoque ecológico también se refleja en la oferta gastronómica del hotel en sus tres restaurantes, combinando «La tierra y el mar de Ibiza». El chef mallorquín Baltasar Rigo ha diseñado una propuesta singular para cada espacio. La Mesa d’es Vedrà es una excelente opción para una experiencia culinaria balear. Los Olivos es una opción más informal con opciones a tapas y snacks, mientras queLa Mirada es una alternativa más sofisticada con una propuesta de alta cocina.

Durante el verano, personalidades famosas no han tardado en llegar a Es Vedrà porque el Petunia es una experiencia de una vez en la vida, donde se fusionan la naturaleza y la historia de la isla. Así, el Petunia Ibiza se ha convertido en «The place to be» en Ibiza, pues sus acciones eco amigables y su estilo auténtico, no son solo ejemplo de sostenibilidad, sino también de armonía paisajística, lujo y bienestar.