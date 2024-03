Qué hacer en Cancún más allá de sus idílicas playas

Dicen que ningún destino tiene el mar tan azul como Cancún. Y que solo allí se pueden ver hermosas olas blancas como la nieve. Tal vez sea cierto o tal vez no, pero de lo que no hay duda es que este trocito de México es un top entre los viajeros. Y motivos no le faltan.

Sí, más allá de sus idílicas y famosas playas, Cancún destaca, entre otros atractivos, por ser una base perfecta desde la que realizar excursiones a lugares tan fascinantes como por ejemplo Isla Mujeres y Chichén Itzá (una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno). Un sinfín de excursiones organizadas a sus interesantes alrededores y la promesa de terminar el día en sus playas de aguas azules, olas y arena blanca como la nieve convierten a Cancún en un destino de ensueño para cualquier viajero, sobre todo ahora en marzo el día 21, en el equinoccio de primavera. En esa fecha visitar Chichén Itzá es algo místico. Para entenderlo hay que conocer un poco de la historia de este fascinante yacimiento arqueológico maya.

Chichén Itzá es un majestuoso vestigio de la antigua civilización maya y conocerlo se presenta como una opción irresistible cuando se está en Cancún por la buena infraestructura existente para llegar gracias a los tours organizados por agencias nativas de la zona como Rosa Tours, con más de 25 años de experiencia. Este lugar cautiva los sentidos y despierta la curiosidad de quienes buscan conectar con el pasado y comprender la riqueza cultural de México.

La grandiosidad de este yacimiento provoca amor a primera vista. Nada mejor que estos tours operados por guías locales para sumergirse en la esencia y el significado de Chichén Itzá. El edificio principal es el Templo de Kukulcán, una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno. La disposición de los 365 peldaños, uno por día, atestigua la precisión matemática de los constructores mayas.

La Pirámide de Chichén Itzá, una de Las 7 Maravillas del Mundo Moderno Maica Rivera

Y en este punto hay que resaltar lo mágico que resulta visitarlo en los equinoccios de primavera y otoño. La razón es porque en estas fechas (la del equinoccio de primavera es dentro de nueve días) se produce un fenómeno fascinante que es uno de los legados más preciados de los mayas: la sombra de la escalinata principal desciende formando la imagen de una serpiente descendente. Este efecto visual sugiere la descensión de Kukulcán, la deidad de la Serpiente Emplumada, que para los mayas era un símbolo de la fertilidad y el ciclo de la vida. Pero no es el único fenómeno que se produce en este lugar sagrado para los mayas. Si se aplaude en la base de la pirámide, se escucha un eco que imita el canto del quetzal, un ave sagrada para los antiguos mayas, esto sucede en cualquier momento de los 365 días del año.

El yacimiento también cuenta con otras estructuras que merece la pena conocer, como el Templo de los Guerreros, una estructura adornada con impresionantes columnas y esculturas que representa la influencia militar en la sociedad maya; el Juego de Pelota, donde se llevaban a cabo importantes rituales y competiciones deportivas; y el Grupo de las Mil Columnas, talladas con intrincados relieves que representan escenas de batallas, ceremonias y figuras divinas. Mención especial merece el Cenote Sagrado, un pozo abierto de forma natural en el que, tras los trabajos arqueológicos, se encontraron 200 cuerpos, joyas, cerámicas y piezas de oro.

Respecto a los famosos y bonitos cenotes cercanos a Chichén Itzá, lo ideal es que el tour desde Cancún incluya la visita a uno o dos de ellos y tiempo libre para bañarse. La experiencia es única.

La siguiente excursión propuesta es a Isla Mujeres. El solo nombre de esta isla evoca maravillas, ¿verdad? Envuelta entre historia y leyenda, este pedacito de tierra en el mar Caribe era un importante punto de peregrinación para los mayas, ya que estaba consagrada a Ixchel, la diosa de la fertilidad, la luna y el amor, de ahí su nombre.

Isla Mujeres está tan solo a unos 15 kilómetros de Cancún Maica Rivera

Isla Mujeres seduce a sus visitantes no solo por sus playas de arena fina y aguas turquesas (de las que destaca playa Norte), sino por la tranquilidad y serenidad que emana de ella. Una de las formas más emotivas de llegar a esta isla ubicada a tan solo unos 15 km de Cancún es navegando en catamarán, hay numerosos tours que lo ofrecen, entre los que se encuentra el ya citado Rosa Tours.

Con la distinción de Pueblo Mágico, uno de sus atractivos más importantes de Isla Mujeres es el Parque Natural Garrafón, paraíso del buceo y del esnórquel, aunque también es posible hacer otras actividades diferentes como kayak o tirarse en tirolina.

Es también muy agradable pasear por las calles de Isla Mujeres. Como dato, en la calle Miguel Hidalgo se encuentran tiendas, restaurantes, bares y música en vivo, y el malecón es perfecto para recorrer la isla de norte a sur en apenas 40 minutos mientras se contempla las hipnóticas vistas al mar.

Estas dos excursiones propuestas son solo una pequeña muestra de que si se elige Cancún como destino vacacional, no todo en este paraíso es tomar el sol y disfrutar de la playa. Cancún ofrece suficientes opciones turísticas para que todos los días sean diferentes.