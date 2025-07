El ronqueo del atún rojo, arte vivo por una noche en Anantara Villa Padierna Palace

La Costa del Sol se convierte este verano en escenario de una de las tradiciones más impresionantes y desconocidas para el gran público: el ronqueo del atún rojo. Esta técnica ancestral, que debe su nombre al sonido que produce el cuchillo al deslizarse por el espinazo del pez, será el centro de un evento único que fusiona la cultura gastronómica con el espectáculo en un entorno privilegiado.

El próximo viernes 11 de julio, el exclusivo Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, un cinco estrellas de referencia entre Marbella y Estepona, acogerá una noche dedicada al atún rojo Balfegó, una joya del mar apreciada por chefs de todo el mundo. El evento tendrá lugar en By The Sea Beach Club, un elegante espacio frente al mar que reinterpretará el espíritu del tradicional chiringuito andaluz con una propuesta de alta cocina.

La cita arrancará a las 21:00 h con el ronqueo en vivo de un atún rojo de más de 300 kilos. Este despiece manual no es solo una demostración técnica, sino un verdadero ritual que revela el respeto por el producto y la sabiduría de quienes lo trabajan. A través de una presentación guiada, los asistentes conocerán las distintas partes del atún, sus características, usos culinarios y curiosidades. Desde la ventresca hasta el tarantelo, pasando por cortes menos conocidos como el galete o la ijada, cada pieza será protagonista.

Finalizado el ronqueo, el evento continuará con un cóctel-degustación que invitará a un viaje por los sabores del mar. El menú ha sido diseñado especialmente para la ocasión, con el objetivo de realzar la textura y el sabor del atún rojo en cada bocado. Entre las propuestas destacadas se encuentran jamón de atún curado, gildas reinterpretadas, porra antequerana con ijada en salazón, croquetas de atún con panceta, albóndigas de atún con tomate, y otras creaciones que exploran la versatilidad del producto. Todo ello maridado con la brisa marina y la música de un espectáculo de flamenco en vivo, que aportará un aire festivo y cultural a la velada.

Pero la experiencia no se limitará a una sola noche. Desde el 12 hasta el 27 de julio, By The Sea Beach Club ofrecerá en su carta una selección de platos elaborados a partir de las distintas partes del atún rojo Balfegó, permitiendo que tanto los huéspedes del resort como los visitantes sigan disfrutando de este manjar durante varias semanas.

By the Sea Beach Club ANANTARA VILLA PADIERNA LA RAZÓN

El atún rojo Balfegó es sinónimo de excelencia y sostenibilidad. Esta empresa familiar, reconocida a nivel internacional, ha revolucionado el sector al implementar un sistema de captura bajo demanda que garantiza la frescura, calidad y trazabilidad del producto. Su método permite extraer el atún en su punto óptimo de grasa, sin estrés, asegurando así una carne de altísimo valor gastronómico.

El entorno elegido para este evento no podía ser más idóneo. By The Sea Beach Club, ubicado en una de las playas más exclusivas de la provincia de Málaga, combina una estética cuidada con una cocina basada en productos de cercanía, mariscos frescos y arroces frente al mar. Su atmósfera elegante pero relajada, junto con un servicio impecable, lo convierten en un lugar ideal para celebrar experiencias gastronómicas como esta.

Con iniciativas como esta, el Anantara Villa Padierna Palace no solo reafirma su compromiso con la excelencia, sino que también se posiciona como un referente culinario en la Costa del Sol, promoviendo la riqueza del producto local y las tradiciones más auténticas. El ronqueo del atún se convierte así en mucho más que una técnica: es una celebración de la cultura, del sabor y del saber hacer.