Crítica del episodio 2x03 de The Last of Us: la calma antes de la tempestad

The Last of Us se ha convertido en una de las mejores adaptaciones del sector del videojuego al formato serie. De hecho, se está llegando incluso a comparar con Juego de Tronos, una de las grandes producciones de los últimos años a la que está cogiendo el testigo. Hace tan solo unas horas que se ha publicado el episodio 2x03 en la plataforma, tras lo vivido en el trágico episodio 2x02 que definirá todo lo que ocurra de aquí en adelante en la serie. Una calma que precede a la tempestad y que sigue sin convencer a los seguidores del videojuego.

Porque The Last of Us sigue ampliando sus horizontes y cambiando por completo el quéhacer de ciertos personajes, modificando su modo de hacer las cosas y su personalidad, por lo que resulta difícil empatizar con ellos si se ha jugado al título de Naughty Dog. Personaes vitales como Ellie o Tommy cuentan con una actitud muy diferente ante la pérdida de Joel respecto a lo que se pudo ver en el videojuego, especialmente la protagonista. Además, la entrada de personajes secundarios que apenas aportan a la trama resta cierta seriedad ante lo que supone el viaje de la joven en su búsqueda de justicia.

El camino hacia la venganza

Ellie llora la muerte de Joel hbo max

Una de las escenas que más controversia causa es el consejo en el que se decide qué hacer con el grupo de Abby para vengar la muerte de Joel. Una situación que nunca ocurre en el juego y que se limita a una conversación entre Ellie y Tommy en la que la joven toma la decisión de salir en búsqueda de la responsable de la pérdida de su figura paterna. Aquí, todo Jackson tiene algo que opinar e incluso Ellie se prepara un discurso que nada tiene que ver con su personalidad para tratar de convencer al resto de que la mejor decisión es acabar con los captores de Joel. Parece como si la serie quisiera dar una imagen de la joven que pueda producir un choque mayor con loo que sucederá a continuación.

Todos estos aspectos pueden funcionar de buen grado en la televisión para generar ese impás antes de que todo explote, algo que se aprecia justo al finalizar el episodio con la llegada de Ellie y Dina a Seattle tras partir en solitario con la ayuda de Seth. Los lobos cuentan con su propio ejército, algo que ya se apreciaba en el videojuego, por lo que el camino de las jóvenes para tratar de encontrar a Abby y su grupo no va a estar exento de grandes peligros.

La introducción de los serafitas

Los serafitas en la segunda temporada de The Last of Us hbo max

Algo que sí está haciendo bien la serie en relación al videojuego, cuya narrativa también es discutible, es presentar de manera orgánica y lógica a los grupos que forman parte de la trama. Lo han hecho con los lobos, el grupo al que pertenecen Abby y sus amigos, y también lo han hecho con los serafitas, la organización religiosa que forma parte del argumento de The Last of Us Parte II y que genera una gran confusión en el título de Naughty Dog. Aquí, en el episodio 2x03, se han apreciado sus primeros momentos en pantalla y el conflicto que existe entre los lobos y los serafitas, por lo que ya se aventura que en Seattle pasa algo serio más allá de la venganza de Ellie.

Si bien es cierto que el episodio 2x03 de The Last of Us no ha cometido ningún sacrilegio respecto a los eventos que se viven en el videojuego, todo apunta a que se producirán cambios significativos en la trama que pueden no gustar a los amantes del videojuego. En esta ocasión solo se trata de un episodio de transición, pero ya se ha comprobado que en los momentos importantes también se están tomando ciertas licencias, lo que puede afectar seriamente al desarrollo de los acontecimientos. Lo vivido en esta ocasión es la calma que precede a la tempestad, tanto para el desarrollo de la historia como para la paciencia de los seguidores.