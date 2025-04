La serie de The Last of Us se está considerando la sucesora de Juego de Tronos y estos son los motivos

The Last of Us está siendo uno de los grandes éxitos del mundo del streaming, ya que cada episodio consigue mantener la expectación de la audiencia de un modo impresionante, tal y como se pudo comprobar con el episodio 2x02, uno de los mejor valorados hasta la fecha de toda la producción. Por ello, son muchos los espectadores que están comparando la serie con una de las grandes producciones de HBO en los últimos años, que no es otra que Juego de Tronos.

Aunque aún es pronto para saber si el universo de The Last of Us conseguirá captar tanta atención como la que se pudo ver con Juego de Tronos, pero lo cierto es que las escenas presenciadas en el episodio 2x02 y lo visto en el 2x03 que ya se ha estrenado en ciertos territorios augura un gran futuro para la producción basada en el videojuego de Naughty Dog. Cabe recordar que ya se ha confirmado la temporada 3, de modo que hay mucho que contar de aquí en adelante.

The Last of Us puede ser la gran sucesora de Juego de Tronos

Las comparativas en redes sociales no se han hecho esperar, donde la escena de la invasión de infectados al asentamiento de Jackson se asemeja en gran medida a algunos de los ataques que se pudieron ver en Juego de Tronos. De hecho, el papel de Tommy se ha llegado a comparar con el de Jon Nieve en la producción creada por George RR Martin, por lo que a nivel de producción hay parecencias de lo más significativas entre ambas obras.

Por otro lado, la repentina muerte de Joel también es otro de los aspectos que se han comparado con Juego de Tronos, ya que todo parecía indicar que sería el personaje central de la historia, por lo que su pérdida ha afectado seriamente a aquellos que no habían jugado al videojuego. Con ello, tal y como ocurría ya en la primera temporada de la producción, se demuestra que el universo de The Last of Us es letal y que no tiene problema en prescindir de personajes importantes en favor de la trama.

Los datos de audiencia de The Last of Us están siendo de lo más prometedores, por lo que habrá que seguir esperando para ver qué recorrido tiene la serie y si consigue situarse como la gran sucesora de Juego de Tronos en HBO Max.