El Athletic Club se une a The Last of Us y lanza una camiseta especial para celebrar el regreso de la serie

El mundo de los videojuegos y toda la cultura pop de la década de los 2000 cada vez está más presente en otros campos del mundo del entretenimiento. Hay ejemplos tan claros de ello como la creación de competiciones de deportes virtuales dentro de los juegos, como LALIGA FC Pro Cup que se ha jugado recientemente, pero esto no es todo.

Precisamente el mundo del fútbol es uno de los sectores que más se está abriendo a este tipo de colaboraciones, como ya demostró el Real Betis con una camiseta que hacía homenaje a Naruto.

En este sentido, la última novedad la ha traído el Athletic Club de Bilbao con su colaboración con The Last of Us. La adaptación del juego a la serie de MAX fue todo un éxito en su primera temporada, y, ahora que estamos a las puertas de la segunda, el equipo vasco ha compartido una equipación inspirada en ella con la que jugará este fin de semana.

Así es la camiseta del Athletic Club de Bilbao inspirada en The Last of Us

Como se puede ver, esta camiseta incorporará el logo de The Last of Us en toda la zona del abdomen y el pecho, añadiendo también el logo de MAX en una de las dos mangas.

Esta será la indumentaria que vestirán los jugadores del equipo que marcha cuarto en liga en su enfrentamiento del domingo contra el Rayo Vallecano, un día antes de la llegada de la segunda temporada de la serie.

Además, el club ha anunciado que la fachada de su estadio, el nuevo San Mamés, se iluminará con este mismo motivo desde el 9 de abril hasta el 15 como parte del acuerdo con MAX. El presidente del Athletic Club ha asegurado que la temática de The Last of Us encaja perfectamente con el carácter de la entidad, porque ellos también “luchan por defender su identidad en un entorno desfavorable” jugando solo con futbolista de su tierra.

La mala noticia para todos es que esta camiseta nunca estará a la venta. Simplemente la vestirán los jugadores en esta próxima jornada de liga y no se podrá comprar en ninguna tienda, por lo que los amantes de la serie y del club tendrán que conformarse con vérsela puesta a sus ídolos.