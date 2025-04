'A Complete Unknown' reinventó la verdadera relación entre Johnny Cash y Bob Dylan

Interpretado por Boyd Holbrook, Johnny Cash es un personaje secundario que forma parte de A Complete Unknown. Lo más curioso es que la película cambia por completo la verdadera relación que tuvo con Bob Dylan. 'A Complete Unknown' es la segunda vez que James Mangold retrata a Johnny Cash, y esta interpretación del icónico músico es totalmente diferente.

En la película biográfica de James Mangold sobre Johnny Cash, Joaquin Phoenix ofreció una interpretación muy intensa como el conocido músico Johnny Cash. Pero en A Complete Unknown, Boyd Holbrook hizo una interpretación con un perfil mucho más cómico, interpretando su actitud mucho más pícara.

'A Complete Unknown' es un biopic de Bob Dylan

Y es que, como con cualquier película que traslada hechos reales a la pantalla, A Complete Unknown introduce algunos cambios significativos sobre la vida de Bob Dylan. Las películas biográficas no tienen como principal objetivo el hecho de ser un registro histórico, ya que se supone que son una crónica cinematográfica que captura la esencia de una figura tan icónica.

También se sustentan en una narrativa visual que no se adapta siempre a lo que sucede en la vida real. Aun así, en su mayor parte, A Complete Unknown es un retrato cinematográfico de Bob Dylan impecable que captura su aura indescriptible a la perfección. Pero, aunque el papel de Johnny Cash en la película cumple un importante propósito dramático, es casi en su totalidad inventado.

Si bien es cierto que eran amigos por correspondencia a principios de los 60, lo que no es tan cierto es que se conocieran en el festival de Newport. Según publicó la revista Rolling Stone, ambos se conocieron en 1962 o 1963. John Carter Cash lo corroboró, afirmando que su padre conoció a Bob Dylan en la habitación de un hotel de Nueva York a principios de los 60.

Sin embargo, aunque el festival de Newport de 1964 no marcó el primer encuentro entre Bob Dylan y Johnny Cash, fue un momento muy significativo en su amistad. Fue allí donde Johnny Cashle regaló su guitarra a Bob Dylan, un evento importante que realmente ocurrió en la vida real.

La secuencia culminante de A Complete Unknown retrató el polémico momento en que Bob Dylan subió al escenario del Newport Folk Festival de 1965 y tocó una guitarra eléctrica. Johnny Cash inspira a Bob Dylan a mantenerse firme y a dar el concierto que quiere, no el que los organizadores quieren. Es una de las mejores escenas de la película, pero fue una invención total.

La realidad es que Johnny Cash no estuvo en la actuación de Bob Dylan en Newport en 1965. No obstante, dado que se trataba de un momento de clímax en la película, todos los hilos argumentales tenían que converger allí, así que James Mangold metió a Johnny Cash en la escena. A Complete Unknown puede que no refleje todos los hechos con precisión, pero la relación que se mostró se sintió perfecta.