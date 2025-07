Esta olvidada joya de ciencia ficción está infravalorada: arrasa en streaming y no la recuerdas

Reconozco que puede que no sea la obra maestra más perfecta que puedes encontrar en las plataformas. Sin embargo, Infinite sigue siendo una película entretenida que parte de una idea inicial interesante. Dirigida por Antoine Fuqua, Infinite es un thriller de ciencia ficción que intenta explorar la reencarnación desde un punto de vista de acción muy comercial.

Pese a que no logra ejecutarla de la forma idónea, la historia resulta interesante. En Infinite, un grupo selecto de personas es capaz de recordar todas sus vidas pasadas. La idea es usar ese conocimiento acumulado para influir positivamente en el mundo. El problema es que esa idea, que en principio podría dar lugar a una exploración de un universo narrativo con muchas posibilidades, se queda a mitad de camino. Lo malo de Infinite es que peca por no terminar de explotar del todo.

Una premisa ambiciosa que encuentra éxito en Netflix

La película plantea una división entre dos facciones enfrentadas. Están los Creyentes, que ven la reencarnación como una oportunidad para mejorar la humanidad en cada generación. También están los Nihilistas, que son liderados por el villano conocido como Bathurst. Este bando quiere terminar con el ciclo de renacimientos destruyendo por completo la humanidad.

Hasta ahí, la trama llama mucho la atención. El conflicto tiene potencial, pero la ejecución no termina de despegar nunca. Mark Wahlberg protagoniza la película como Evan McCauley, un hombre que cree padecer esquizofrenia, hasta que descubre que sus visiones son recuerdos de sus vidas.

Lo cierto es que, durante el desarrollo de la historia, Infinite no puede evitar caer en los clichés que forman parte del género de acción. Es evidente que no reinventa el género, pero creo que merece una oportunidad por ciertos aspectos interesantes que plantea. De hecho, como blockbuster de entretenimiento funciona realmente bien. El principal problema de Infinite es que no aprovecha al máximo esa duración de casi dos horas, por lo que acaba quedándose a medio gas.

Pues bien, aunque puede tener todo en contra, Infinite ha encontrado el éxito en el catálogo de Netflix, situándose entre lo más visto de la plataforma. Que te guste o no depende un poco de las expectativas con las que vayas a verla. Si buscas una película de ciencia ficción entretenida sin demasiada profundidad narrativa, es una opción que puede que te convenza. Está muy lejos de alcanzar la perfección, pero sigue siendo una película de ciencia ficción disfrutable.

La película Infinite está disponible en Netflix.