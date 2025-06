Para mí, el thriller de ciencia ficción más complejo: no vas a entender nada

Predestination es una de esas películas que te atrapan en un laberinto temporal y no te sueltan hasta que consigues armar un rompecabezas que creías imposible. Basado en el cuento All You Zombies de Robert A. Heinlein, este filme de ciencia ficción destaca principalmente por un guion extremadamente enrevesado, así que prepárate para una historia que va a exigir tu atención total.

Además, Predestination está lejos de ser un blockbuster muy conocido. Es verdad que tiene su público, pero es posible que todavía no lo hayas visto. Una película infravalorada que merece más reconocimiento en la ciencia ficción. Si te preguntas qué tipo de experiencia puede ofrecerte, te confieso que es un thriller que supone un ejercicio cerebral brutal. Una película que juega con las paradojas que se crean al viajar en el tiempo de la manera más desconcertante. Y es que merece una mención especial en el cine de viajes en el tiempo.

La complejidad narrativa de 'Predestination'

La historia sigue a un agente temporal interpretado por Ethan Hawke, cuya misión es prevenir crímenes viajando a través del tiempo. Su último encargo lo lleva a cruzarse con John, un personaje cuya vida se desdibuja a través de las finas líneas que conectan el pasado, presente y futuro. El guion teje una trama intricada, desvelando múltiples capas que entrelazan identidades de manera sorprendente.

Hablar de más posiblemente arruinaría por completo la experiencia. Es mejor no saber nada para llevarte una auténtica sorpresa. Así que sí, Predestination es el tipo de película que quieres olvidar para verla una y otra vez. Eso sí, no esperes una película de acción con un ritmo trepidante. La intriga se consigue de otra forma. El filme se toma su tiempo para arrancar, pero eso no quiere decir que no te mantenga enganchado hasta el final.

Un ejemplo perfecto que demuestra que una historia que está bien contada es más que suficiente. Una cosa que me gusta especialmente de Predestination es que invita a cuestionar hasta qué punto nuestras elecciones son realmente propias. Forma parte de ese grupo de películas que piden un segundo visionado para darse cuenta de todos sus detalles. Lo único malo es que ya sabrás la impactante sorpresa final.

Puede que se note el presupuesto ajustado que tuvo en comparación con otras superproducciones, pero creo que eso juega a su favor. Una película que demuestra que no es necesario un CGI excesivo en la ciencia ficción. Si te gustan las películas que te obligan a estrujarte el cerebro, Predestination es la que tienes que ver. Un viaje en el tiempo que no solo será capaz de entretenerte, sino que te hace dudar sobre la naturaleza del destino. La tienes disponible con opciones de compra y alquiler en Prime Video y Apple TV+.