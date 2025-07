Para mí, la película de ciencia ficción más extraña: una obra maestra que sorprende

En 2009, Neill Blomkamp sorprendió al mundo con una película de ciencia ficción especialmente singular. District 9 es un filme que, de primeras, podría parecer ciencia ficción con alienígenas, pero que en realidad es mucho más humano de lo que aparenta. No es una recomendación cualquiera, ya que District 9 destaca por su particular estilo de falso documental que no te suelta hasta que conoces el desenlace.

Creo que la historia destaca por ser una de las más originales que se han hecho en el género de ciencia ficción. Una nave extraterrestre aparece en Johannesburgo, y sus ocupantes, unos seres que están malnutridos, son confinados en un gueto miserable que es conocido como District 9. La originalidad se encuentra en que estos extraños alienígenas son marginados, explotados y tratados como basura por una humanidad que se mira en el espejo de su propia xenofobia.

'District 9' es ciencia ficción que se siente demasiado real

La película no se anda con rodeos y te expone el peor lado del ser humano. District 9 toma como base las dinámicas de segregación racial y la envuelve en un paquete de ciencia ficción que me consiguió dejar sin palabras. Una película que se desmarca de las más típicas de ciencia ficción, sobre todo cuando plantea que los invasores extraterrestres en realidad se convierten en los esclavizados.

El protagonista, Wikus van de Merwe, es un burócrata torpe que empieza como un peón del sistema y termina atrapado en una transformación que lo obliga a enfrentarse a su propia humanidad. Sharlto Copley interpreta de forma más que correcta a este personaje. De hecho, esa evolución de tipo corriente, casi patético, a fugitivo desesperado es casi palpable.

Aun así, District 9 no es perfecta. A veces, su ritmo tropieza y algunos personajes secundarios no se sienten tan evolucionados. Pero su fuerza está en cómo te obliga a mirar de frente las miserias de la sociedad. Una reflexión sobre cómo el miedo al otro puede llegar a sacar lo peor del ser humano.

Lo que podría parecer el inicio de una típica invasión planetaria se convierte aquí en una inteligente crítica al racismo. No es una película para pasar el rato, pero hay que verla por lo original de su propuesta. Si buscas una ciencia ficción diferente, District 9 te está esperando en Prime Video. Pero prepárate, no creo que vaya a salir ileso.

La película District 9 está disponible en Prime Video.