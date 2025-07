Este actor de 'Aquí no hay quien viva' también salió en 'Dragon Ball' y muy pocos lo saben

'Dragon Ball' es una de las sagas más icónicas y queridas en todo el mundo, de hecho, son millones las personas que están esperando la vuelta de 'Dragon Ball Super', sin embargo parece que por ahora no será posible. Sin embargo, hoy no venimos a hablarte de eso, si no de un detalle muy curioso que ha llamado la atención de todos los amantes de la obra de Akira Toriyama. Un actor que participó en 'La que se avecina' tiene un papel en una película live action de 'Dragon Ball'.

Lógicamente se trata de un proyecto creado por seguidores y pese a que es realmente complicado poder adaptar la historia de Son Goku y compañía con actores de carne y hueso, lo cierto es que esta producción cuenta con una nota superior a 7 en IMDb, más concretamente de 7,4. El actor en cuestión es quien dio vida a Noriyuki, el traductor del señor Oguma, un importante empresario japonés que contrató a Fernando como abogado para absorber una empresa española de castañuelas. Zack Niizato fue quien tuvo la suerte de formar parte de 'Dragon Ball Z: Saiyan Saga', una pequeña película en el que obtuvo el papel de Raditz.

Es evidente que pese a no ser un personaje principal en ninguna de las dos producciones, en 'Aquí no hay quien viva' se ganó el cariño de todos los espectadores, convirtiéndose en uno de los personajes secundarios más queridos gracias a su increíble carisma. Mientras no continúa la obra original de la mano de Toyotaro, siempre puedes deleitarte con algunos de los proyectos que hay actualmente en el mercado, alguno de ellos realmente bueno.

'Dragon Ball' cuenta con momentos inéditos

Además de muchas historias y transformaciones épicas, lo cierto es que hay muchas cosas que todavía no han salido a la luz. Por ejemplo, para llevar a cabo una obra de este calibre hacen falta muchos ensayos y borradores, lo que da lugar a que haya una gran cantidad de diseños que nunca terminan por hacerse oficiales. Eso no es solo algo que pasó con el propio Goku, sino que también se vio en una transformación de Vegeta.

Veremos qué le depara el futuro a esta historia, pero está claro que pase el tiempo que pase, los seguidores seguirán teniendo grandes sorpresas gracias a los miles de detalles que pasan desapercibidos. Quién se podía imaginar que un actor de 'Aquí no hay quien viva' podría participar en un proyecto encarnando a Raditz, el malvado hermano de Son Goku. Presta mucha atención, porque seguramente todavía queden muchas cosas por descubrir.