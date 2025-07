Si te gustó 'Narnia' o 'Harry Potter', no puedes perderte esta increíble serie de fantasía y magia

Todo el mundo conoce las sagas de 'Harry Potter' o 'Narnia', historias que han conseguido cautivar a millones de personas gracias a sus historias y por supuesto, a sus personajes. En esta ocasión te traemos una serie que posiblemente haya pasado desapercibida en tu vida, pero que deberías de darle una oportunidad si disfrutas del género. Hoy te hablamos de 'Locke & Key', una aventura que ya puedes disfrutar en Netflix y que cuenta con tres temporadas.

Se parece a las anteriores sagas de películas en que sus protagonistas también son niños que descubren un mundo mágico oculto, el cual está lleno de objetos mágicos y mundos paralelos, algo que también puedes ver en las otras historias. Sin embargo, 'Locke & Key' ofrece una historia más oscura y actual, por lo que podrás disfrutar de la misma temática, pero con un tono completamente diferente que te hará permanecer pegado al asiento.

Después de la muerte de su padre, los hijos de Locke regresan a su casa ancestral en Nueva Inglaterra para descubrir que están rodeados de magia, magia que sólo ellos pueden ver y contra la que están destinados a pelear para terminar con los horrores que pueblan la ciudad de Lovecraft, Massachusetts. Una historia divertida, tétrica y oscura que conseguirá llamar la atención de todos aquellos que se atrevan a lanzarse a este mágico universo.

Asesinatos y demonios estarán presentes en 'Locke & Key'

Después de que Rendell Locke sea asesinado a manos de su exalumno Sam Lesser, su esposa Nina se ve obligada a mudarse con sus tres hijos, Tyler, Kinsey y Bode, de Seattle a Matheson, Massachusetts, y residir en la casa de la familia de Rendell, la Keyhouse. Los chicos pronto descubren una serie de misteriosas llaves en toda la casa que se pueden usar para desbloquear varias puertas de manera mágica. Sin embargo, se dan cuenta de que una entidad demoníaca también está buscando las llaves para sus propios fines malévolos.

Si no quieres perderte todo lo que puede ofrecer Locke & Key, no dudes en darle una oportunidad, porque seguro que después de ver el tráiler y la sinopsis, ya te ha entrado curiosidad para así vivir esta aventura que es realmente interesante. La serie tiene muy buenas puntuaciones por parte de los espectadores, así que si todavía no la has visto o simplemente no la conocías, pásate por Netflix para disfrutar de todas sus temporadas.