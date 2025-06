HBO MAX corrige en la nueva serie de 'Harry Potter' este error de las películas con respecto el libro

HBO MAX tiene en sus manos un mega proyecto de dimensiones mágicas en sus manos con la nueva serie que prepara junto a J.K. Rowling sobre el universo "Harry Potter", una ambiciosa serie que dedicará cada temporada a cada uno de los libros las aventuras de uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Con la mayoría del casting principal ya confirmado, este nuevo proyecto serial ha corregido un error de las películas con respecto al material original, cambiando la edad de dos personajes muy cercanos a la vida de Harry Potter.

Más jóvenes pero igual de crueles

Aunque las películas originales de 'Harry Potter' son adoradas por millones de fans, no están exentas de errores que pasaron desapercibidos para muchos. Uno de ellos es la caracterización de los tíos de Harry, los Dursley, quienes fueron presentados como una pareja de mediana edad bastante desagradable. Sin embargo, en los libros de J.K. Rowling, Petunia y Vernon eran en realidad mucho más jóvenes cuando acogieron al niño mago. Esta diferencia entre el texto original y su adaptación cinematográfica es uno de los detalles que la nueva serie de HBO MAX parece dispuesta a corregir. Con un elenco renovado y más ajustado a las edades descritas en la obra literaria, la plataforma busca ofrecer una versión más fiel al espíritu de los libros. Esto incluye una representación más coherente de los personajes secundarios, como los Dursley, que podrían seguir siendo igual de crueles, pero ahora con una apariencia más acorde a su edad real.

Con la confirmación del trío protagonista (Harry, Hermione y Ron) la atención se ha desplazado al resto del elenco que completará el universo mágico en esta nueva adaptación televisiva. HBO MAX ha anunciado recientemente a los actores que darán vida a Petunia y Vernon Dursley, y su elección ha generado conversación entre los fans por un motivo particular: son notablemente más jóvenes que los actores de las películas originales. Esta decisión no solo aporta frescura al reparto, sino que también soluciona un desfase con respecto a los libros, donde se menciona que los Dursley eran apenas unos adultos jóvenes cuando se hicieron cargo de Harry. Aunque sus edades serán más fieles a la obra, no parece que su actitud hacia el protagonista vaya a suavizarse. Se espera que mantengan ese carácter frío y autoritario que marcó la infancia de Harry, y que su papel como figuras represoras se mantenga intacto para preservar la esencia del conflicto inicial.