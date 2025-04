Indiana Jones y el Gran Círculo podría tener una secuela después del éxito de su primer juego

Las aventuras de Indiana Jones siempre han estado presente en la vida de millones de personas, la saga de películas han conquistado a muchos usuarios y por supuesto, estas épicas historias también tienen cabida en los videojuegos. El último título que salió al mercado fue Indiana Jones y el Gran Círculo, un juego que no ha pasado desapercibido y que ha contado con grandes valoraciones por parte de la crítica. Ahora, parece que la propia Xbox ha dado a entender que una secuela ya podría estar en desarrollo.

Recientemente, el juego ha tenido su lanzamiento en PS5, sin embargo, lo más interesante del momento es la posibilidad de una nueva entrega. Desde luego, las aventuras de Indy son realmente increíbles y con un buen guion, se pueden hacer grandes cosas. Ha sido en una entrevista para Variety en donde el propio Phil Spencer ha confirmado que están muy contentos con el resultado que ha ofrecido Indiana Jones y el Gran Círculo, además de afirmar que ven un gran potencial en esta saga.

Diré que estamos muy contentos con Indy, los jugadores y la recepción. Creemos que esta franquicia tiene vida, y lo dejaré ahí.

Desde luego, poder disfrutar de una nueva entrega de este personaje sería una gran noticia para muchos usuarios. Por el momento no se ha confirmado de forma oficial, así que parece que tendrás que esperar un poco más para poder conocer las próximas novedades que vengan con el paso de los meses. Sin embargo, estaremos muy atentos, porque la desarrolladora ya mostró que puede hacer grandes cosas.

Xbox tiene un futuro prometedor con sus franquicias

No solamente nos referimos a la más que posible secuela de un nuevo juego de Indiana Jones, sino que la compañía tiene un gran futuro por delante. Este mismo año has podido disfrutar de Avowed, South of Midnight y todavía tendrás que prepararte para el próximo DOOM: The Dark Ages, el cual también saldrá en menos de un mes.

Sin embargo, eso no es todo. Si hay algo que los jugadores de Xbox están esperando, son nuevas noticias acerca de Gears of War, una de las sagas más épicas y queridas de la compañía. En su momento se anunció Gears of War: E-Day, entrega que contará lo que ocurrió durante el Día de Emergencia y como Marcus y Dom se hicieron tan amigos. A mayores, los rumores sobre una remasterización de la trilogía original también está sobre la mesa, apuntando a su lanzamiento este mismo año. Como ves, todavía hay mucho por descubrir.