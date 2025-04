Julia Garner habla sobre su aspecto como Silver Surfer en los '4 Fantásticos': "No me sorprendió demasiado"

Después de haberse publicado el último tráiler de la película de los 4 Fantásticos, la actriz que interpreta a Silver Surfer ha compartido su reacción sobre el diseño del personaje en el UCM. Marvel Studios al fin se prepara para presentar a este icónico equipo en el esperado reinicio de la Primera Familia Marvel. Uno de los personajes principales que aparecen es Shalla-Bal, un Silver Surfer no tan conocido como la versión más canónica.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Julia Garner habló sobre su incorporación a la franquicia del UCM como Silver Surfer, y también sobre el aspecto de este popular personaje vinculado a Galactus. Lo más curioso fue la contestación que dio cuando la preguntaron sobre su reacción al verse como Silver Surfer por primera vez.

Shalla-Bal es la nueva versión de Silver Surfer en el UCM

Así lo contaba:

"No me sorprendió mucho porque Matt me enseñó un boceto. Simplemente me pareció genial. El traje tiene que ser estéticamente bonito, sobre todo en Marvel. A la gente le encanta eso, ya que es un cómic. Tengo muchas ganas de verla. La verdad es que no he visto nada más que el tráiler, así que va a ser interesante".

Dado que Silver Surfer es uno de los personajes más atractivos visualmente de Marvel, la idea de darle forma en la acción real puede suponer un reto interesante. Teniendo en cuenta que la apariencia de Silver Surfer se hace realidad a través de efectos especiales, el actor tiene cierto límite en el set. Por ello, tiene sentido que Julia Garner no tuviera una idea exacta sobre cómo luciría Silver Surfer durante el rodaje de los 4 Fantásticos.

Según los comentarios de la actriz, es evidente que se dedicó mucha atención a la adaptación de Silver Surfer, especialmente porque esta es la primera vez que Shalla-Bal se adapta fuera de los cómics. Es cierto que se han producido ciertas críticas sobre los efectos especiales de Silver Surfer, pero conviene recordar que Marvel Studios aún tiene que finalizar una parte de su trabajo de posproducción.

Tras conocer la experiencia de Julia Garner como Silver Surfer, será emocionante ver cómo encaja su personaje en el futuro del UCM. A solo unos meses del estreno de los 4 Fantásticos en cines, los espectadores pronto sabrán qué esperar de Silver Surfer en la franquicia.