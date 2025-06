Keanu Reeves se vio obligado a ver estos animes icónicos antes de filmar 'Matrix'

Keanu Reeves se ha consolidado como uno de los actores más importantes de la industria, siendo el fiel reflejo de la inmortal popularidad que tienen la mayoría de las películas en las que ha estado involucrado. Aunque ahora está más asentado como el pilar indiscutible de John Wick, ninguna película lo hizo tan famoso como Matrix, la que es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia.

Lo que a lo mejor no sabes es que, antes de que Keanu Reeves tuviera la oportunidad de pisar el set de Matrix, tuvo que ver dos películas de anime icónicas. El actor explicó de qué manera estuvo expuesto a este mundillo y reveló que Lana y Lily Wachowski lo hicieron ver Akira y Ghost in the Shell. "Estaba viendo anime en el canal 79 y ni siquiera sabía qué era", explicó Keanu Reeves. "Así que Akira y Ghost in the Shell fue prácticamente el comienzo".

Keanu Reeves y su camino hacia 'Matrix'

El esfuerzo no fue en vano, ya que las Wachowski tenían una razón específica para hacer que Keanu Reeves viera esas dos películas. En un principio, Matrix se inspiró en la distopía cyberpunk de Akira para dar vida a la opresiva realidad virtual de Matrix. La fusión de tecnología avanzada y decadencia urbana en la película refleja ese caos futurista que formaba parte de la obra de Katsuhiro Otomo.

Asimismo, Ghost in the Shell aportó esa exploración filosófica sobre la identidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial para dar cierta profundidad a la historia. De hecho, el productor Joel Silver hizo una mención especial a Ghost in the Shell en un vídeo relacionado con Matrix, comentando que las hermanas Wachowski se lo mostraron y lo inspiró: "Queremos hacerlo de verdad".

Matrix no solo popularizó esa estética cyberpunk tan particular, sino que también supuso un cambio de paradigma total en la ciencia ficción. La película, que recaudó más de 460 millones de dólares, sigue siendo un referente con un legado vivo a través de sus secuelas, videojuegos y la reciente The Matrix Resurrections que, huelga decirlo, no tuvo tanto acierto.

Aunque Keanu Reeves admitió que no ve mucho anime, ese recorrido sí que pudo haber sido vital para un proyecto de anime que actualmente está en desarrollo. En 2021, Keanu Reeves lanzó BRZRKR, un cómic de BOOM! Studios que cocreó junto a Matt Kindt y Ron Garney. Tras el lanzamiento de BRZRKR #1, se anunció una película y una serie de anime que llegarían próximamente a Netflix.