Para mí, la mejor película de ciencia ficción de la historia: una joya atemporal en streaming

Si tuviese que quedarme con una única película de ciencia ficción que me marcó de verdad, posiblemente sea Interstellar. Esta elección no solo se debe a su innegable espectacularidad visual o banda sonora, sino porque consiguió hacer lo que muy pocas películas del género: emocionar con una historia sincera mientras abordaba preguntas filosóficas sobre el tiempo, el amor, la muerte o el destino de la humanidad.

Desde que se produjo su estreno en 2014, Interstellar es una película que no ha dejado de generar análisis, debates y admiración. A día de hoy, sigue siendo, para muchos, la mejor película de ciencia ficción. Y el gran artífice detrás de esta monstruosa propuesta cinematográfica es Christopher Nolan, conocido por su peculiar ambición al explorar los límites de lo que el cine puede ofrecer.

Cuando la física y el amor se entrelazan en el cine

La historia sigue a Cooper, un expiloto de la NASA que se embarca en una misión espacial crucial con la intención de garantizar la supervivencia de la humanidad. La Tierra está colapsando debido a una crisis ambiental, y un grupo de científicos busca un nuevo planeta habitable. El filme se adentra en conceptos complejos como la relatividad del tiempo, los agujeros negros o incluso la paradoja del destino, pero lo hace con un enfoque accesible que no lastra el relato que se pretende contar.

Además, la película no es ciencia ficción que carezca de lógica, ya que el desarrollo de la película estuvo marcado por el asesoramiento científico. El guion, escrito conjuntamente por Jonathan y Christopher Nolan, está respaldado por los conocimientos del físico Kip Thorne, lo que le da una base creíble incluso en sus momentos más especulativos. Pero lo que realmente eleva a Interstellar por encima de otras películas es un único factor: la relación entre Cooper y su hija Murph.

Precisamente, ese es el verdadero núcleo emocional de la película. El reparto también está entregado por completo, siendo Matthew McConaughey el que se roba algunos de los momentos más emocionantes. Anne Hathaway, Jessica Chastain o Michael Caine también aportan profundidad a una historia que, pese a su escala, no puede evitar sentirse íntima.

Asimismo, el espectáculo visual que ofrece Interstellar está al alcance de muy pocas producciones. Las secuencias en el espacio y la popular representación del agujero negro conocido como Gargantúa, que fue creada con simulaciones científicas reales, marcaron un estándar técnico en la industria.

Es cierto que Interstellar no es perfecta, pero sí profundamente significativa. Es una obra maestra que plantea preguntas reales sobre nuestro futuro como especie y el papel que juega el amor en un futuro tan incierto. Es una película que puedes encontrar en plataformas de streaming. Si no la has visto, te estás perdiendo una de las mejores películas que verás en tu vida.

La película Interstellar está disponible en Prime Video y Netflix.