La nueva actualización de 'Fallout' establece un puente fundamental con la saga de videojuegos

La franquicia de Fallout debutó en 1997 con el primer juego. La serie cuenta con seis juegos principales, incluyendo varios spin-offs que expanden este universo postapocalíptico. Pues bien, un director creativo de Bethesda Game Studios ha insinuado una nueva conexión entre la serie de Fallout y los videojuegos. En este sentido, la serie no es una adaptación de un videojuego en específico, sino que aborda diferentes aspectos del canon.

En una entrevista con Variety, el director creativo de Fallout 76, Jon Rush, ha dado a entender varios vínculos entre los videojuegos y la exitosa serie de televisión. Él mismo señala que Fallout 76 es el más antiguo en la línea temporal, en comparación con la serie. Un dato interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que la adaptación de Prime Video es la más reciente cronológicamente.

'Fallout' es una franquicia en expansión

Con especial cuidado de no hablar más de lo que debe, Jon Rush adelantó que el equipo de videojuegos está en conversaciones con el equipo de televisión para coordinar el lanzamiento de la serie. También explica que intentan mantener las coincidencias de una manera bastante simple. Estas fueron sin palabras:

"Siempre nos centramos en el videojuego. Hay mucho margen donde no necesariamente necesitamos solaparnos. Ambas cosas encajan a la perfección. Así que la gente que disfruta de la serie verá cosas de Fallout 76, Fallout 4 o Fallout 3. No voy a entrar en detalles ahora, pero ambos equipos se comunican".

La primera temporada de Fallout recibió críticas que resultaron sumamente positivas, en parte debido a la fidelidad de la serie con respecto a la franquicia original. Es cierto que algunas entregas no siempre supieron mantener el nivel, pero esto ha ido mejorando en los últimos años. Asimismo, series como Fallout o The Last of Us han demostrado que los videojuegos pueden adaptarse con éxito.

El inicio de Fallout contenía muchas referencias de videojuegos y logró integrarlos de forma excelente en la serie. El hecho de saber que los equipos de Fallout de diferentes medios se comunican entre sí ayuda a crear un universo más desarrollado. Queda por ver qué elementos del juego se incorporarán a la segunda temporada, la cual llegará a finales de este mismo año.