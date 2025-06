Para mí, mejor que 'The Last of Us': es la mejor serie basada en un videojuego y está en streaming

Prime Video es la casa de muchas series y películas realmente divertidas e icónicas, sin embargo, desde hace un tiempo hay una adaptación de una gran saga de videojuegos que ha conseguido dar la vuelta al mundo gracias a su historia y a sus increíbles personajes. Efectivamente, te estamos hablando de Fallout, el Yermo creado por Bethesda llega a la pequeña pantalla en una serie de episodios que vienen dispuestos a cautivarte desde el primer momento. Si lo que buscas es una serie con tensión, humor y mucha acción, desde luego no puedes olvidarte de darle una oportunidad y vivir la aventura de Lucy y compañía.

Si no sabes muy bien de qué trata esta historia, debes saber que la serie narra las consecuencias de una guerra nuclear en una historia alternativa de la Tierra donde los avances en la tecnología nuclear después de la Segunda Guerra Mundial llevaron al surgimiento de una sociedad retrofuturista y una posterior guerra por los recursos. Muchos supervivientes se refugiaron en búnkeres nucleares, los cuales eran conocidos como refugios, construidos por una empresa llamada Vault-Tec para preservar a la humanidad en caso de una aniquilación nuclear. Por supuesto, tal y como te hemos dicho, puedes disfrutarla en Prime Video.

Desafortunadamente, los refugios no eran lo que parecían y estaban diseñados para llevar a cabo diferentes experimentos. En el año 2296, una joven llamada Lucy deja atrás su hogar en el Refugio 33 para aventurarse en el peligroso e implacable yermo de una devastada Los Ángeles en busca de su padre. Durante su viaje conoce a un escudero de la Hermandad del Acero, un necrófago cazarrecompensas y un perro. Lógicamente, cada uno de ellos tiene un curioso pasado que también se muestra en la serie y que enseña el increíble trasfondo que tienen los protagonistas de Fallout. Desde luego, una historia que no te puedes perder, no importa que no hayas disfrutado de los juegos.

La serie también tiene grandes sorpresas para los amantes de los videojueos

Si bien queda claro que la serie de Fallout se puede disfrutar aunque no hayas jugado a los títulos de Bethesda ni una sola vez, también es cierto que los episodios cuentan con diferentes Huevos de Pascua de los videojuegos o easter egg. Por supuesto, solamente los seguidores de estas entregas serán capaces de reconocerlos, así que si eres uno de ellos, presta mucha atención porque seguro que te sacan más de una sonrisa.

Fallout todavía no ha estrenado su segunda temporada y sin embargo, la serie ya ha renovado por una tercera. Eso indica el increíble potencial de la serie y el cariño que Prime Video está poniendo en ella. La recepción fue realmente espectacular, por lo que se espera que próximamente lo seguidores de la serie no dejen de aumentar.