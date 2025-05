La nueva consola portátil de PlayStation puede haber dado nuevos detalles y se lanzaría junto a PS6

PlayStation se encuentra en un momento de transición inesperado, ya que la generación de PS5 no está siendo lo que los jugadores esperaban. No obstante, durante 2025 se recibirán grandes juegos como Death Stranding 2: On the Beach, Marathon o Ghosto of Yotei, además de lo que la firma japonesa pueda presentar durante el verano. Además, todos los rumores de las últimas semanas ya apuntan a lo que se está fraguando de cara a la nueva generación con PS6.

Y todo apunta a que la nueva consola de Sony, que contaría con grandes innovaciones técnicas, no llegaría sola. Según las últimas informaciones, PlayStation se encuentra desarrollando una nueva consola portátil que sea cada de competir con Nintendo Switch 2 y otros sistemas similares. En este sentido, los planes de la compañía pasarían por lanzar dicha consola portátil junto a PS6.

La nueva consola portátil de PlayStation llegaría a finales de 2027

A través de diferentes fuentes del sector se ha podido conocer que Sony se encuentra desarrollando una nueva consola portátil que será muy diferente al dispositivo PlayStation Portal. De este modo, se tratará de una consola al uso, por lo que se podrá jugar a cualquier título disponible sin depender de conexión a internet. Por el momento, no hay muchos detalles concernientes a este sistema, pero todo apunta a que tendría la potencia de una PS5 y su lanzamiento se produciría junto a la nueva generación de la marca japonesa.

Por lo tanto, PS6 vendría acompañada de esta nueva consola portátil en su lanzamiento. Según las informaciones que se manejan en estos momentos, ambas consolas estarían listas para su llegada al mercado a finales de 2027, por lo que aún habrá que esperar para saber qué hay de cierto en todos estos rumores. Desde luego, viendo la expectación que están generando las consolas portátiles en el mercado, parece lógico pensar que Sony esté trabajando en su propio modelo para presentar competencia.