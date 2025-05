PS6 apunta a ser un impulso clave para los videojuegos: estos serían sus grandes avances respecto a PS5

PlayStation es una de las compañías de referencia en el sector del videojuego, a pesar de que la generación de PS5 está dejando sensaciones encontradas en los jugadores por la falta de títulos exclusivos. Durante 2025 se prepara la llegada de propuestas como Death Stranding 2: On the Beach, Marathon y Ghost of Yotei, por el momento, para completar el calendario de lanzamientos de la máquina de Sony, por lo que parece que la recta final será realmente prometedora.

Por ello, desde la firma japonesa ya preparan el aterrizaje de PS6, que se intuye para finales de 2027, por lo que sus primeros detalles ya se están comenzando a filtrar a través de la red. Más allá de la preocupación por el precio al que puede lanzarse la nueva consola tras el estreno de PS5 Pro por 800 euros, la preparación de esta nueva generación se definiría para impulsar el sector del ocio interactivo en muchos aspectos: la potencia sería uno de los más determinantes.

Mayor potencia, velocidad y funciones portátiles: las posibles claves de PS6

Por el momento, Sony solo ha destacado algunos detalles mínimos de las tecnologías que definirán a PS6, aunque sin mencionar de manera oficial a la consola. Además de diversos avances en tecnologías como el raytracing, el aumento de potencia parece una apuesta sobre seguro por parte de la firma japonesa. Según los expertos de Digital Foundry, la mejora será más que notable. "Me imagino que para habilitar las funciones ML de la próxima PlayStation, van a tener más RAM de la que tienen actualmente. Supongo que serán alrededor de 24 GB, esa es mi suposición en este momento para algo como una PS6", afirma Alex Bataglia.

Una medida que no solo generaría una mayor potencia en los procesamientos de PS6, sino también en la velocidad en la que se ejecutan. Además, Sony también estaría explorando la opción de lanzar una nueva consola portátil junto a la máquina de sobremesa, de modo que sus títulos se puedan disfrutar desde donde se quiera. Por el momento habrá que seguir esperando hasta que Sony dé informaciones oficiales de la nueva generación.