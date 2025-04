PlayStation Plus Extra y Premium confirma todos sus juegos de abril de 2025

Los usuarios de PS5 y PS4 ya están aprovechando al máximo Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, RoboCop: Rogue City y The Texas Chain Saw Massacre, los recientes juegos gratuitos del servicio de suscripción, accesibles hasta el 1 de abril. Como te adelantábamos hace semanas, hoy se ha desvelado la nueva tanda de títulos que aterrizan en PlayStation Plus Extra y Premium, poniendo fin a las especulaciones y cumpliendo algunas de las peticiones más sonadas de la comunidad.

El blog oficial de PlayStation ha compartido los detalles de la actualización de abril de 2025 para los niveles Extra y Premium, y viene repleta de joyas inesperadas. Entre los platos fuertes destaca Hogwarts Legacy, un lanzamiento muy anticipado, acompañado de otros como Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, Battlefield 1 y EA Sports PGA Tour. Además, el catálogo clásico se refuerza con propuestas irresistibles para los amantes de lo retro, incluyendo Alone in the Dark 2 y War of the Monsters. En total, 8 nuevos juegos llegarán a partir del 15 de abril para deleite de los suscriptores de estos niveles superiores de PlayStation Plus, consolidando una oferta que combina lo mejor de lo nuevo y lo nostálgico.

Todos los juegos de PS Plus Extra y Premium en abril de 2025

Así pues, a continuación se puede ver el listado con todos aquellos videojuegos que estarán disponibles en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium durante el presente mes de abril, aunque habrá que aguardar hasta el día 15 para poder descargarlos en PS5 y PS4.

Hogwarts Legacy | PS4, PS5

Blue Prince | PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp! | PS4, PS5

Alone in the Dark 2 | PS4, PS5

War of the Monsters | PS4, PS5

Así pues, PlayStation Plus cierra la ronda de anuncios en relación al mes de abril, por lo que ahora se abre la veda respecto a lo que sea capaz de hacer el servicio de suscripción durnate el mes de mayo para seguir sorprendiendo a los jugadores de PS5 y PS4.