PlayStation Plus Extra y Premium abril de 2025: esta es la fecha en la que se anuncian los nuevos juegos

Hace apenas unas horas se ha revelado la nueva selección de títulos gratuitos que PlayStation Plus pondrá a disposición de sus usuarios durante el mes de abril. Los jugadores de PS5 y PS4 tendrán la oportunidad de adquirir RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory a partir del 1 de abril, por lo que los usuarios ya esperan pacientemente a que se active esta promoción para sumar nuevos títulos a su biblioteca de manera permanente.

Por su parte, Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection permanecerán disponibles para ser reclamados hasta esa misma fecha. Con este anuncio, se inicia oficialmente el plazo para descubrir las próximas incorporaciones al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, un evento que ya cuenta con una fecha confirmada.

PlayStation Plus Extra y Premium revelan la fecha oficial para conocer los juegos del mes de abril

En el ámbito de las novedades para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium, ya se ha dado a conocer el primer título que enriquecerá la oferta de este servicio en la próxima hornada. Para descubrir el resto de videojuegos que se integrarán al catálogo, será necesario aguardar hasta el 9 de abril a las 16:30 (hora peninsular española), fecha en la que la compañía nipona desvelará la selección completa de experiencias jugables que se pondrán a disposición de los usuarios. Sin embargo, cabe destacar que el acceso a la descarga de estos contenidos en las consolas PS5 y PS4 no estará habilitado hasta el 15 de abril.

Fieles a nuestra tradición, previo al comunicado oficial, ofreceremos un análisis anticipado con nuestras predicciones al respecto y recopilaremos las solicitudes expresadas por la comunidad de jugadores. De esta manera, podrás mantenerte informado sobre los lanzamientos más anhelados y seguir de cerca las tendencias y conversaciones que están marcando pauta en el entorno digital. Por lo tanto, recomendamos estar muy pendientes a todas las novedades que surjan al respecto.