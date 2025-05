¿Quién mandó a Célula al pasado en Dragon Ball Z? El misterio se resuelve en la serie, pero pocos se dieron cuenta

Dragon Ball se ha convertido en una de las franquicias más icónicas y queridas en el mundo, la obra de Akira Toriyama es, para muchas personas, insuperable. A lo largo de su historia hay grandes detalles que no han pasado desapercibidos, sin embargo, hay otros que pueden no haber llegado a todo el mundo. En esta ocasión te traemos uno de esos misterios que muchas personas todavía no conocen, sobre todo aquellos que leen el manga, puesto que en la serie de anime sí que se da una explicación más que interesante de cómo sucede. Te hablamos del viaje al pasado de Célula, el androide que sembró el caos gracias a su forma perfecta.

Los viajes en el tiempo siempre han sido un recurso muy utilizado por los guionistas de las películas y las series y como era de esperar, Dragon Ball no se iba a quedar atrás. Como bien sabes, además de los viajes de Trunks para cambiar el curso de la historia, el propio Célula también decidió viajar al pasado desde una línea temporal alternativa para completar su transformación a la forma perfecta. Sin embargo, para meterse en la máquina del tiempo tuvo que volver a su estado de larva, puesto que por su tamaño no podía entrar. Entonces... ¿Quién mandó a Célula al pasado si tenía que ser un huevo para entrar en la nave de Trunks? Afortunadamente, la propia serie de anime ofreció una explicación muy interesante.

Si no lo recuerdas, Célula fue un androide creado por el Dr. Gero que se fue desarrollando de forma secreta en el laboratorio. Cuando finalmente lo consiguió, después de unos años, en su línea temporal Trunks ya había derrotado a C17 y C18, por lo que no podía alcanzar la perfección, es ahí cuando decide volver a convertirse en larva para ir a la realidad de Goku y poder cumplir su objetivo. Como ves, si bien el desarrollo completo puede tardar unos años, el proceso inverso se puede hacer en tan solo unos segundos, es por eso que mientras se transforma otra vez en huevo, antes de que se complete al cien por cien, acciona la palanca de la máquina del tiempo con su mano.

Dragon Ball sigue mostrando detalles inéditos con el paso de los años

La obra de Toriyama cuenta con cientos de personajes increíbles que han conseguido quedarse en el corazón de millones de personas. Sin embargo y como es lógico, también hay una gran cantidad de material que nunca vio la luz debido a que fueron diseños desechados de la decisión final. El paso del tiempo hace que muchas cosas emerjan por sorpresa y en esta ocasión, los amantes de Dragon Ball han podido disfrutar de una evolución de Vegeta que nunca antes se había hecho pública.

Los seguidores están de enhorabuena con esta creación, parece que por mucho tiempo que pase, la realidad es que Dragon Ball seguirá ofreciendo una gran cantidad de contenido que conseguirá contentar a todo el público. El último ejemplo de ello es la serie de Dragon Ball Daima, la cual recordó un poco más a la aventura original de Goku, en donde la búsqueda de las Bolas de Dragon tiene una gran importancia. Veremos qué sucede con los nuevos episodios de Dragon Ball Super, porque pese a que el cómic sigue avanzando, la serie se ha quedado estancada después del Torneo de Poder.