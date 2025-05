El mejor combate de Dragon Ball demuestra que la IA no tiene cabida en el anime

El paso de los años ha colocado a la inteligencia artificial en el punto de mira. Ha quedado claro que es capaz de hacer cosas increíbles, sin embargo, también se utiliza de mala manera para desprestigiar el trabajo de los demás. En esta ocasión, el creador de contenido xQc ha sido el último en comentar que ahora, el trabajo de la IA está incluso por encima del de los artistas, algo que ha hecho enfurecer a las redes sociales. Por supuesto, muchos han salido a decir que no tiene ni idea de lo que dice y lo mejor de todo, es que lo han demostrado con grandes ejemplos: utilizando a Dragon Ball.

En esta ocasión ha sido el usuario Dragon Ball Perfect Shots quien en X, anteriormente conocida como Twitter, ha realizado una publicación que ha tenido un éxito brutal. El post ya cuenta con más de 30 000 me gusta y como era de esperar, también con una gran cantidad de interacciones y respuestas. Este usuario ha vuelto a mostrar el impresionante combate entre Gogeta y Broly en la película de Dragon Ball Super: Broly, como es lógico, esto ha sido suficiente para demostrar que la mano humana jamás será superada por la inteligencia artificial. Si quieres disfrutar de estos siete minutos de puro espectáculo, presta mucha atención, porque te lo dejamos a continuación.

Tal y como dice este usuario, queda claro que la inteligencia artificial nunca será capaz de llegar a los estándares que ofrecen los dibujantes. Llevan muchos años de experiencia y son capaces de crear diseños y animaciones increíbles que jamás podrán ser replicados por la IA. Además, el trabajo de todos ellos hacen que este tipo de obras sean posibles, por lo que quitarle mérito a lo que hacen es algo que no se debería tolerar. A mayores, ellos son los responsables de crear cosas únicas, recuerda que la IA nunca podrá crear algo realmente nuevo, ya que se alimenta de las ideas que ya existen en nuestro mundo.

Dragon Ball ya no volverá a ser tan bueno como la saga Z

Y por supuesto, el motivo lo tiene Akira Toriyama, él ha sido el creador de la franquicia y el cariño que le dedicó, sobre todo a la saga de Dragon Ball Z, hizo que el producto fuese perfecto. Desde su fallecimiento, muchas están de acuerdo en que ya no se volverá a ver algo del nivel de aquel entonces, por lo que pese a que siga existiendo contenido que consiga enamorar a los seguidores de Goku, Vegeta y compañía, es posible que la sensación que ofreció ver la primera transformación en Super Saiyan de Goku, o ver a Gohan transformarse Super Saiyan 2 con ese toque tan épico no se vuelva a repetir.

Sin embargo, no se puede dudar de la calidad que seguirá teniendo la saga, puesto que Dragon Ball Daima ofreció unas nuevas transformaciones que no han pasado desapercibidas: el Super Saiyan 4 de Goku y el Super Saiyan 3 de Vegeta, los cuales se han vuelto canon. Además de eso, seguirá habiendo momentos increíbles como las transformación de Gohan Beast o la de Orange Piccolo y por supuesto, combates épicos que se quedarán para la historia, como el Gogeta y Broly que has podido ver en esta noticia. Dragon Ball es inmortal y solo podemos estar agradecidos por ello.