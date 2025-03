Resumen del último gran Nintendo Direct de Nintendo Switch con todos los juegos y anuncios

Nintendo ha iniciado 2025 por todo lo alto. Tras confirmar de manera oficial Nintendo Switch 2, la firma japonesa se prepara para desvelar todos los secretos de la consola de la próxima generación de los de Kioto el próximo 2 de abril a partir de las 15:00h (horario peninsular español). No obstante, la compañía tenía una gran sorpresa reservada para los usuarios de la Nintendo Switch actual, mediante la celebración de un Nintendo Direct dedicado en exclusiva a la máquina híbrida.

Un evento de retransmisión que ya se ha celebrado y ha revelado todos los planes que tiene preparada la marca para los próximos meses. De este modo, aquí está el resumen más completo del último gran Nintendo Direct dedicado a Nintendo Switch con todos los juegos, tráileres y anuncios que se han dado lugar en este gran evento de la firma japonesa.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

En 2025, Nintendo Switch recibirá Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Esta versión actualizada de los legendarios JRPG reimagina la narrativa de la ‘Trilogía de Erdrick’, un pilar fundamental de la emblemática saga Dragon Quest, con un enfoque renovado y estilizado.

No Sleep For Kaname Date

No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnius Files llegará a Nintendo Switch el 25 de julio de 2025. Desentraña los secretos ocultos entre la realidad y los sueños. Acompaña al Agente Especial Kaname Date en una investigación para localizar a Iris, una estrella de internet atrapada en un enigmático juego de escape.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army desembarcará en Nintendo Switch el 19 de junio de 2025. El aclamado RPG de acción sobrenatural de ATLUS regresa con fuerza. Sumérgete en la historia de Raidou Kuzunoha XIV, detective novato y convocador de demonios, mientras resuelve el caso más trascendental de su carrera y desvela los enigmas del Ejército sin Alma con la ayuda de sus aliados infernales. Con gráficos renovados, mejoras en la experiencia de usuario, nuevas voces, y un sistema de combate completamente rediseñado, esta aventura promete sorprender tanto a los veteranos como a los recién llegados.

Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth llegará a Nintendo Switch el 18 de julio de 2025. Alterna entre el Espadachín N.º 8, Mini PUCK y GAIA para desentrañar misterios y devorar a tus enemigos en esta reinterpretación única de PAC-MAN que desafía los géneros tradicionales. En este extraño mundo, la regla es clara: come o serás comido; para sobrevivir, deberás alimentarte de la oscuridad.

PATAPON 1+2 REPLAY

PATAPON 1+2 REPLAY llegará a Nintendo Switch el 11 de julio de 2025. ¡Toca el tambor y desata la fiebre! Los Patapon, pequeñas y frágiles criaturas de encanto enigmático, dependen del compás de cuatro tambores para avanzar en sus hazañas. Con diferentes clases de Patapon, cada una con roles y estilos de lucha únicos, aprovecha sus habilidades para formar tu equipo y superar numerosos desafíos. Asume el papel del Todopoderoso de los Patapon y guía su épica marcha hacia el Fin de la Tierra.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar llegará a Nintendo Switch el 27 de agosto de 2025. Una brisa renovadora te lleva a las colinas de Zephyr Town. Desde unos inicios modestos, reconstruye tu granja y devuelve su esplendor al célebre bazar del pueblo. Monta tu puesto para ofrecer productos y mercancías, y conoce a los encantadores habitantes con quienes forjarás amistades y, tal vez, algo más, mientras contribuyes al florecimiento de la comunidad.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond aterrizará en Nintendo Switch en 2025. Desata las nuevas habilidades psíquicas de Samus Aran para sobrevivir en el enigmático planeta Viewros y hallar el camino de regreso a casa en esta entrega, Metroid Prime 4: Beyond, que llegará a Nintendo Switch en 2025.

Disney Villains Cursed Café

Disney Villains Cursed Café está disponible desde hoy en Nintendo Switch. Sumérgete en una cautivadora experiencia de novela visual y conoce a un elenco icónico de villanos de Disney, reinventados con un giro contemporáneo. Los villanos de Disney han llegado al mostrador del Cursed Café, dispuestos a obtener pociones que satisfagan sus deseos más oscuros. En tu papel como el nuevo potionista de este peculiar establecimiento, deberás preparar y servir una amplia gama de elixires mágicos capaces de alterar el destino de las historias de cada villano. Ayúdalos a cumplir sus anhelos y recolecta nuevos ingredientes para dar vida a creaciones totalmente originales.

Witchbrook

Descubre la magia a tu alrededor y devuelve la vida a una encantadora comunidad costera cuando te conviertas en la nueva bruja residente de Mossport. Asiste a Witchbrook College para dominar hechizos, crea y vende productos mágicos para hacer crecer tu negocio, participa en eventos estacionales y personaliza tu acogedora cabaña y jardín según tu estilo. Haz amigos, encuentra el amor y sumérgete en un mundo lleno de maravillas mientras recorres el camino hacia la graduación… ¡y mucho más allá!

The Eternal Life of Goldman

¡The Eternal Life of Goldman llegará a Nintendo Switch esta temporada navideña! Embárcate en una vibrante pero oscura aventura de plataformas que entrelaza leyendas, cuentos de hadas y mitos. Explora un vasto archipiélago dibujado a mano, inspirado en antiguas fábulas y representado con una clásica animación fotograma a fotograma. Enfréntate a desafiantes enemigos y prepárate para derrotar a una misteriosa deidad en esta fascinante odisea.

Gradius ORIGINS

Gradius ORIGINS llegará a Nintendo Switch el 7 de agosto de 2025. Prepárate para adentrarte en el espacio profundo y enfrentarte a implacables fuerzas alienígenas en GRADIUS ORIGINS, una colección que reúne seis legendarios clásicos arcade junto con el nuevo SALAMANDER III. Pilota tu nave a través de líneas enemigas letales, mejora tu arsenal y domina esta aventura intensa y trepidante que pondrá a prueba tus habilidades.

Rift of the NecroDancer

Rift of the NecroDancer ya está disponible en Nintendo Switch. El NecroDancer regresa con un nuevo juego de ritmo completamente renovado. Arrastrada a un misterioso mundo, Cadence debe enfrentarse a hordas de monstruos que emergen del Rift a través de un combate musical trepidante. ¡Pon a prueba tu sentido del ritmo y prepárate para la acción!

Tamagotchi Plaza

Tamagotchi Plaza llega a Nintendo Switch el 27 de junio de 2025. La nueva entrega de la querida serie de simuladores de tiendas, "Tamagotchi Connection: Corner Shop", te invita a un mundo encantador lleno de Wonder Shops y más de 100 Tamagotchi con los que jugar. A medida que la reputación de tu tienda crezca, nuevos Tamagotchi visitarán el lugar, incluyendo un personaje original completamente nuevo. ¡Haz que tu tienda prospere y transforma la ciudad en un lugar vibrante y lleno de vida!

Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A llegará a Nintendo Switch a finales de este año. Bienvenido a ciudad Luminalia, donde los entrenadores más hábiles compiten en el Z-A Royale, un torneo en el que subirás de rango a través de batallas Pokémon en tiempo real con mecánicas únicas y la posibilidad de usar Mega Evoluciones. ¡Prepárate para una nueva forma de combate y descubre los secretos que aguardan en esta vibrante ciudad!

Rhythm Heaven Groove

¡Ponte en ritmo con la nueva entrega de la serie Rhythm Heaven, Rhythm Heaven Groove! Llega a Nintendo Switch en 2026 con una colección de divertidos y desafiantes minijuegos musicales. Pon a prueba tu sincronización, sigue el ritmo y disfruta de un festín audiovisual lleno de sorpresas. Prepárate para mover los dedos y sentir la música como nunca antes.

Cartuchos virtuales

La nueva función Cartuchos virtuales te permite gestionar fácilmente tus juegos digitales de Nintendo Switch, ¡incluyendo la posibilidad de prestarlos a los miembros de tu familia de Nintendio! Esta nueva actualización del sistema estará disponible a finales de abril.

High On Life

High On Life llega a Nintendo Switch el 6 de mayo de 2025. Recién salido de la secundaria, sin trabajo y sin motivación, tu vida parece ir a la deriva... hasta que un cartel alienígena invade la Tierra. Ahora, junto a un equipo de carismáticas armas parlantes, debes responder al llamado del héroe y convertirte en el cazarrecompensas más letal de la galaxia. Viaja por distintos biomas y lugares del cosmos, enfréntate al infame Garmantuous y su pandilla, consigue botín, conoce personajes únicos y mucho más en la última aventura cómica de Squanch Games.

Star Overdrive

Star Overdrive llega a Nintendo Switch el 10 de abril de 2025. Corre a toda velocidad por un planeta alienígena en esta aventura de acción trepidante. Deslízate con tu hoverboard, domina trucos que desafían la gravedad, enfréntate a enemigos poderosos y resuelve desafiantes acertijos. Usa tus habilidades únicas para superar obstáculos, descubrir misterios y forjar tu destino en esta emocionante odisea de alta velocidad.

The Wandering Village

The Wandering Village llega a Nintendo Switch el 17 de julio de 2025. En un mundo donde plantas misteriosas se expanden por toda la Tierra, un pequeño grupo de supervivientes busca refugio en el lomo de una criatura gigante y errante. Construye tu asentamiento y establece una relación simbiótica con el coloso en este juego de estrategia de construcción de ciudades. ¿Sobrevivirán juntos en este hostil pero hermoso mundo post-apocalíptico, contaminado por hongos venenosos?

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time llega a Nintendo Switch el 21 de mayo de 2025. Embárcate en una aventura a través del tiempo en la secuela del popular juego de 3DS "FANTASY LIFE". Explora un gran mundo abierto, crea objetos únicos, decora tu hogar y tu isla, o adéntrate en mazmorras profundas. ¡Las posibilidades son infinitas en este RPG de vida tranquila!

SaGa Frontier 2 Remastered

SaGa Frontier 2 Remastered ya está disponible en Nintendo Switch. Vive las entrelazadas historias de Gustave, un heredero real atrapado en la turbulencia de la guerra, y Wil, un excavador que enfrenta una amenaza oculta que podría cambiar el mundo. En SaGa Frontier 2 Remastered, sus viajes se desarrollan a través del sistema History Choice, una estructura basada en eventos que te permite explorar momentos clave desde múltiples perspectivas. Ahora totalmente remasterizado con impresionantes gráficos en HD de acuarela, eventos recién añadidos y un sistema de jugabilidad refinado, este querido clásico de RPG regresa para cautivar a una nueva generación. Descubre el mundo de Sandail como nunca antes.

Monument Valley

Monument Valley 1 y Monument Valley 2 llegarán a Nintendo Switch el 15 de abril. ¡Y no solo eso! Monument Valley 3 también llegará a Nintendo Switch este verano. Embárcate en un viaje de perdón a través de entornos imposibles y acertijos ilusorios. Experimenta este juego de rompecabezas meditativo y relajante manipulando monumentos y creando caminos en evolución para explorar nuevos, surrealistas y misteriosos mundos.

EVERYBODY'S GOLF: HOT SHOTS

EVERYBODY'S GOLF: HOT SHOTS llegará a Nintendo Switch en 2025. La querida serie de golf, fácil de comenzar pero difícil de dominar, EVERYBODY'S GOLF regresa con una variedad única de personajes y campos. ¡Prepárate para un par-TEE!

Marvel Cosmic Invasion

MARVEL Cosmic Invasion llegará a Nintendo Switch esta temporada navideña. Una batalla cósmica te espera. Después de que Annihilus lanzara un ataque sin precedentes a través de la galaxia, toda la vida está en peligro. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America y muchos más héroes, tanto nacidos en la Tierra como cósmicos, se unirán en una aventura de lucha a través de las estrellas contra la mortal Annihilation Wave. Desde Nueva York hasta las profundidades de la Zona Negativa, el futuro del universo se decidirá a través de las estrellas en MARVEL Cosmic Invasion.

Tomodachi Life: Living the Dream

Por primera vez en 10 años, un nuevo juego de la serie Tomodachi Life está en camino. Tomodachi Life: Living the Dream llegará a Nintendo Switch en 2026. Prepárate para una nueva aventura llena de locura y diversión, donde podrás crear y personalizar tus propios personajes y ver cómo interactúan en un mundo lleno de situaciones absurdas. ¡Vuelve a disfrutar de la vida virtual de tus Mii y ayúdales a vivir sus sueños en este nuevo capítulo de la serie!

Nintendo Today!

Nintendo Today! estará disponible para descargar más tarde hoy desde la App Store y la Google Play Store. Nintendo Today! es una nueva aplicación para dispositivos inteligentes que te ofrecerá información diaria sobre Nintendo y contenido directamente en tu dispositivo. Mantente al tanto de las últimas noticias, lanzamientos y actualizaciones de Nintendo con esta conveniente app.