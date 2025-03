El sorprendente nuevo nombre en clave de Doctor Doom en Marvel lo convierte en un villano más peligroso

Doctor Doom continúa dando grandes pasos tras haberse convertido en el nuevo líder supremo del Universo Marvel. Lo más sorprendente es que uno de sus últimos triunfos le ha dado una ventaja abrumadora sobre los 4 Fantásticos y parte de la culpa la tiene el nuevo nombre en clave con el que ha aparecido en One World Under Doom. Doctor Doom ha sido presentado como "Princess the Pooch", que fue el apodo que le otorgó la hija de Reed Richards y Sue Storm.

Por sorprendente que parezca, pese a que sea una referencia única que está marcada por el humor, la hija de los héroes podría haber sellado el destino de los 4 Fantásticos por esa ocurrencia. En el cómic One World Under Doom #2, Marvel muestra cómo Valeria Richards busca a Doctor Doom para hablar sobre la verdadera intención que tiene detrás de su conquista del mundo.

One World Under Doom se centra en el dominio del mundo de Doctor Doom

Es por eso que Valeria Richards le proporciona el acceso secreto al Edificio Baxter, codificándolo dentro como "Princess the Pooch". Aunque es cierto que Doctor Doom promete no hacer ningún tipo de daño a los héroes, es bien sabido que ha encontrado la manera de esquivar tales promesas en el pasado. Sin duda, Marvel deja caer la idea de que habrá consecuencias terribles por las acciones que ha cometido Valeria Richards.

Posiblemente, la situación vuelva a retomarse cuando Doctor Doom ponga en el centro de atención a los 4 Fantásticos. Teniendo en mente su toma de control inicial, Doctor Doom ha estado jugando a lo seguro, mejorando el mundo y poniendo de su lado a la opinión pública. Todo eso lo hacía mientras manchaba el legado de los héroes principales de Marvel.

Portada de One World Under Doom #2 Marvel

Es bien sabido que los héroes conocen el pasado de Doctor Doom como uno de los peores villanos, por lo que héroes como los Vengadores han intentado detenerlo. A pesar de ello, Doctor Doom ha usado la agresividad de los héroes hacia él para presentarse como el bueno de una historia mal contada. Y ahora que Victor von Doom tiene acceso a la base de operaciones de los 4 Fantásticos, él mismo tendría un acceso completo a un arsenal de información que puede usar como propaganda de cara al público.

Sue Storm ya señaló que los 4 Fantásticos no consiguieron poner fin a la toma de posesión del poder de Doctor Doom porque no había recurrido a la violencia habitual que es propia de él. Sin embargo, también se conoce que la verdadera naturaleza de Doctor Doom sale a la luz cuando su ego resulta herido. Con Victor von Doom teniendo acceso al Edificio Baxter, el nuevo y adorable nombre en clave de Doctor Doom, "Princess the Pooch", podría ser la gota que colma el vaso para que decida borrar del mapa a los miembros de los 4 Fantásticos.

El cómic One World Under Doom #2 ya está disponible.