EA Sports FC 26 podría tener muy malas noticias para los jugadores del modo Ultimate Team

Una de las grandes modalidades que ofrece EA Sports FC es Ultimate Team, el modo en donde puedes crear a tu propio equipo a partir de apertura de sobres y obtención de cartas. Por supuesto, esta modalidad tiene varios modos de juego y uno de ellos es Fut Draft, el cual consiste en hacer un equipo con jugadores aleatorios que te van saliendo en cada posición del campo y del banquillo. Esta parte lleva mucho tiempo sin actualizarse, de hecho, prácticamente todos los años es igual, sin embargo, muchos usuarios pensaban que la nueva entrega podría cambiar eso.

Lamentablemente, parece que finalmente no será así. Las últimas noticias apuntan a que Fut Draft se mantendrá como siempre y no sufrirá ningún tipo de cambio, por lo que la forma de crear a tu equipo y las recompensas serán las mismas que hasta el momento. Lo bueno de esta modalidad es que puedes disfrutar tanto online como jugando tú solo contra la máquina, aunque en este último caso, las recompensas son peores. Los usuarios llevan tiempo pidiendo varios cambios en este modo de juego y parece que por ahora, EA Sports FC 26 no será el título que traiga consigo estas novedades.

FGZ afirma que los seguidores no deberían esperar cambios en el modo Draft. Es una noticia decepcionante para quienes esperaban una renovación en FC 26. El modo no ha experimentado cambios sustanciales en años, lo que lo deja estancado. Esto es especialmente frustrante porque es una de las maneras más fáciles y útiles para probar cartas caras antes de gastar las monedas que tan difíciles son de ganar para crear un equipo realmente competitivo. Lógicamente, esto todavía no es información oficial, por lo que tendrás que esperar y ver si finalmente salta la sorpresa.

Ultimate Team es el modo más jugado de esta saga

Primero, el modo Clubes Pro dio la vuelta al mundo y se convirtió en un factor realmente distintivo con el resto de juegos del mercado. En este modo de juego puedes jugar 11 contra 11 en modo online, por lo que vives una experiencia realmente increíble. Sin embargo, la desarrolladora lo ha ido descuidando cada vez más, hasta centrarse por completo en Ultimate Team, el modo que realmente da dinero a la compañía.

La apertura de sobres y el gasto de dinero en Ultimate Team ofrece una gran cantidad de recursos a EA, por lo que ha decidido seguir potenciando este modo de juego para que sus ingresos sigan aumentando, descuidando notablemente el resto de modos de juego. Veremos qué puede ofrecer este nuevo EA Sports FC 26, pero lo que está claro es que con cada año que pasa, la gente está más distanciada de esta icónica saga.