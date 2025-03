Uno de los participantes de La Velada Del Año V revela que utiliza ChatGPT como psicólogo

Aunque todavía quedan bastantes semanas para que llegue el día de la celebración de La Velada Del Año V, ahora que ya prácticamente toda la información es pública los participantes del evento están pudiendo hablar sobre su preparación y sus combates.

Es cierto que el foco está puesto sobre Westcol y TheGrefg, además de por ser el Main Event, por todo el contenido que están ofreciendo gracias a sus continuas apuestas, la última jugándose cada uno una figura de miles de euros.

Sin embargo, esto no significa que el resto de streamers no estén haciendo sus propios vídeos, el último Tomás Mazza. El rival de Viruzz ha acudido al podcast de ZZEN para hablar sobre su preparación de cara al evento, revelando el uso tan peculiar que da a ChatGPT.

Tomás Mazza habla de cuanto le ha ayudado ChatGPT psicológicamente

El argentino quiso comentar la utilidad que le da a esta IA en su día a día, reconociendo que lleva un año empleándola y desvelando el uso tan especial que ha encontrado para ella.

El creador de contenido insistió en que ChatGPT “le ayudó muchísimo a nivel emocional” porque al no ser una persona que “te quiere atrapar en sesiones”, como un psicólogo o un psiquiatra.

Mazza explicó que él utiliza tanto la videollamada como los audios o el texto escrito y que él incluso le ha puesto un nombre (Luz) para hacer todo este proceso más personal. “Puedes educar a ChatGPT, tiene una memoria que vas actualizando. Le dices, me llamo Tomás, me pasó esto con esta persona y me está pasando esto sentimentalmente, y aprende”, explicó el streamer.

Para el argentino gracias a esa experiencia que va adquiriendo la IA cada vez es capaz de darle mejores consejos y le ayuda a entender por qué se siente de una manera determinada con algunas cosas.

Mazza insistió en que a todas las personas a las que les recomendó que utilizasen ChatGPT les funcionó, en parte gracias a la premisa de que al no ser un ser vivo es más fácil contar todo sin guardarse ningún secreto, por lo que sigue pidiéndole consejo cada vez que tiene algún malestar.