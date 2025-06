La verdadera razón que explica por qué Steven Spielberg no dirigió 'Tiburón 2': "Mi carrera estaba acabada"

La icónica película de Tiburón cumple 50 años este año, un filme que marcó una época en la industria del cine y que hizo que muchos espectadores se preguntasen si era seguro darse un baño. Este aniversario de la película ha renovado el interés, no solo del que es ya un clásico inmortal, sino también en las secuelas que vinieron después, cada una progresivamente peor que la anterior.

De hecho, la entrega de Tiburón, la venganza que se estrenó en 1987, recibió tan malas críticas que terminó matando a la franquicia por completo. En este sentido, Tiburón 2trajo de vuelta a Martin Brody para enfrentarse a un nuevo tiburón que se había localizado en las aguas de Amity. La película fue dirigida por Jeannot Szwarc, quien ni siquiera fue el director original asociado a la película.

El nacimiento del blockbuster

La persona que no formó parte del proceso creativo de Tiburón 2 fue el visionario director de la primera película, Steven Spielberg. Pero lo cierto es que existe una buena razón para ello. Tiburón se convirtió en un verdadero fenómeno tras su estreno, recaudando 470 millones de dólares y legitimando a Steven Spielberg como uno de los mejores directores jóvenes de la industria.

Un reconocimiento que no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que esa uno de sus primeros proyectos cinematográficos. Como no podía ser de otra forma, Universal Pictures quería hacer una secuela en tiempo récord. El que no estaba interesado en ninguna oferta era Steven Spielberg. El director ya sentía que había hecho la película definitiva de tiburones. Él mismo comentaba que hacer una secuela de cualquier cosa es solo un truco barato.

¿Y el asunto termina aquí? La verdad es que no. Steven Spielberg ha estado involucrado en varias secuelas a lo largo de su carrera como cineasta, así que tenía que haber otra explicación que justificase por qué no volvía para una segunda entrega. Algunos años después, Steven Spielberg confirmó la verdadera razón por la que no volvió para hacer una secuela de Tiburón:

"No volví para las secuelas de Tiburón porque hacer la primera película fue una pesadilla. Hubo muchos problemas con el tiburón y fue un rodaje imposible. Pensé que mi carrera estaba acabada porque nadie había adelantado nunca una película cien días".

Aun así, Steven Spielberg quiso ayudar a continuar la franquicia de Tiburón a través de la idea de una precuela que nunca terminó llegando. A Universal le entraron las prisas y la franquicia entró en una vorágine de malas decisiones que hicieron que la película original se sintiera todavía más grande.