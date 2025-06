Steven Spielberg confiesa cuál es la escena que lo marcó para siempre: "No he vuelto a presenciar nada igual"

Existen pocos directores que puedan presumir de una autoridad como Steven Spielberg en la industria del cine. Siendo el artífice de algunas de las películas más revolucionarias, Steven Spielberg es una de las voces que cuenta con más prestigio en la industria. Por lo tanto, cuando Steven Spielberg afirma que la escena del cruce del desierto en Lawrence de Arabia es una de las escenas más grandiosas del cine, es por algo.

Estrenada en 1962, esta película que tiene una duración de casi cuatro horas es considerada una obra maestra por su cinematografía. En la escena más icónica, T. E. Lawrence, Sherif Ali y un grupo de 50 hombres cruzan el desierto de Nefud para capturar la ciudad costera de Áqaba, una tarea casi imposible que casi acaba con la vida de varios de sus miembros.

El cruce del desierto es una secuencia legendaria

Para Steven Spielberg, es una de las secuencias más impactantes que ha presenciado. No es de extrañar que el American Film Institute la considere una de las mejores películas de la historia. Así que, antes del estreno de la serie de televisión Lawrence in Arabia, no hay mejor momento para recordar por qué el director de La lista de Schindler considera esta travesía en el desierto como una de las mejores escenas que se ha visto en el séptimo arte.

El propio Steven Spielberg relató cómo fue su primer visionado de Lawrence de Arabia en un cine de Arizona cuando tenía 14 años. Allí, el que acabaría convirtiéndose en un director de renombre quedó fascinado por la proyección de 70 mm y el sonido de la sala. Finalmente, cuando la escena del cruce del desierto llegó a su punto álgido poco más de una hora después de comenzar la película, Steven Spielberg explicó un fenómeno tan extraño que no había vuelto a presenciar nada igual.

"Al terminar la secuencia, decenas de personas del público se pusieron de pie repentinamente y abandonaron la sala. No entendía qué pasaba. Esa secuencia deshidrató a 800 personas, muchas de las cuales corrieron al puesto de comida para saciar su sed. No he vuelto a presenciar nada igual".

Esta anécdota de Steven Spielberg es un testimonio del asombroso poder del cine para influir en el público de una manera tan especial. Además, este momento dejó huella en el popular director, ya que Steven Spielberg confirmó que le inspiró a querer hacer películas más que cualquier otro filme que recuerde.