Dani Mateo recibe un brutal zasca tras tuitear sobre ETA y Franco

Dani Mateo es una persona y un personaje público muy notorio. Hacia finales del año pasado, fingir que se sonaba los mocos con una bandera de España le llevó a juicio por delitos de odio y ultraje a la bandera, algo que, finalmente, quedó en nada. La defensa del humorista alegó que “no tenía intención de fomentar el odio contra nadie”, pero el revuelo que causó alcanzó los medios de comunicación. El pasado 4 de agosto Dani Mateo publicó un tweet en el que se quejaba del uso partidista de la figura de ETA en los discursos políticos actuales, algo que fue duramente por un usuario que sufrió muy de cerca a la banda terrorista.

En su escrito, el presentador arguyó que “cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... ¡Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, una clara referencia al uso de esta figura en política tras la abstención de Bildu en la investidura del Parlamento de Navarra. Ante ello, un usuario llamado @AlbertoJBGarcia escribió: “Tengo 28 años, llevo casi 21 sin mis padres por culpa de ETA, si dios quiere, me quedan muchos años de vida, y te aseguro que hasta el último día de mi vida, voy a recordar a mis padres y a quienes les asesinaron, para que personajes como tú no ganéis la batalla de la memoria”.