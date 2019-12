Un espía ambiental en la COP25

Me debo estar haciendo malo con el tiempo. Dado que tengo que acudir casi todos los días de la COP25 a diversos grupos de trabajo, eventos y similares, me propuse una ocupación más: espiar a los asistentes y verificar si eran coherentes con lo que planteaban. Este es el resultado de mis primeras investigaciones.

La Cumbre Climática se divide en dos espacios: la Zona Verde, donde participa la sociedad civil (entidades, universidades, instituciones...), y la Zona Azul, donde a su vez se llevan a cabo las negociaciones de las delegaciones de los países, organismos institucionales y científicos. Pensé que debía «espiar» primero a los que hacen esos grandes discursos: la Zona Azul.

Como buen espía, primero miré en las basuras (en las películas siempre hacen eso). Pude comprobar que hay un número amplio de contenedores para reciclaje y basura repartidos de tal forma que no hay pretexto para el descuido. Todos están bien señalizados en español, inglés y con ilustraciones. Mirando bien, pude ver que en general cada residuo estaba en su sitio, excepto los vasos de cartón de café, que estaban en los dos: amarillo para envases y cartón. No encontré gran cantidad de envases, porque apenas hay en la COP25. Sin embargo, las servilletas (la mitad de ellas son recicladas) estaban en varios de ellos: en papel y en resto. Les pongo un ocho en reciclaje. Después, siempre tratando de pillarles, miré en las zonas para comer. Los espacios son los que siempre están en Ifema (hamburgueserías, pizzerías, comida mediterránea e incluso un restaurante con una estrella Michelin). Allí pude comprobar que, de forma muy generalizada, se han reducido los envases y plásticos, y se han empleado platos de cartón y cubiertos de bambú o madera. Los envases de bebidas son solamente de cristal. Los camareros llevan delantales de algodón con mensajes ambientales. Bien por los restauradores. Pero aquí los contenedores para dejar las bandejas estaban algo más mezclados. En este apartado pongo un ocho a los restauradores y un seis a los comensales.

Consumo y movilidad

Otro aspecto que me interesaba era el consumo energético. Las iluminaciones son todas de bajo consumo o leds, las de los stands de los países en su mayoría también, aunque alguno iluminaba como si no hubiese un mañana. La temperatura era muy correcta, 21ºC, que es la de confort adecuada. Por cada grado que hubiesen subido aumentaría el consumo un 8%. En los espacios, pongo otro ocho. Finalmente, en mis primeros días de espionaje me dediqué a mirar la movilidad. Aquí mis indagaciones me dieron malos resultados. Lo mejor, la accesibilidad en metro hasta el recinto. Muy usado. No encontré ningún aparcamiento de bicicletas de forma visible. Y en el apartado de vehículos es donde más incoherencias encontré. Los grandes dignatarios no destacan por ser ejemplares, pude contar hasta ocho coches de la comitiva de algunos de ellos y no encontré ninguno eléctrico. Quizá para los de seguridad se requieran coches potentes, es posible, pero alguno… Mi nota en general es un cuatro. Y la media en estas primeras investigaciones es de casi un notable (6,8 puntos). Seguiré investigando.