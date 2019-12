¿A quién prestas tus cosas?

La economía colaborativa es cada vez más común en España. Se ha producido un incremento en los préstamos de objetos entre sujetos y las compras de artículos de segunda mano. El 47% de los españoles piden cosas prestadas. El 74% de los encuestados deja cosas a sus familiares, el 68%, a sus amigos y el 20% a sus compañeros de trabajo y vecinos. Asimismo, cabe destacar que más de la mitad de los españoles los devuelven tarde (51%). De este porcentaje, el 21% tarda una semana más y el 20% lo atrasa hasta 15 y 30 días. Así lo muestra el último estudio de Creditea.

En la encuesta realizada, en la que podían contestar en la mayoría de las preguntas con multirrespuesta, las razones por las que prestan sus objetos personales son para ayudar a las personas que se lo solicitan (75%), para que los artículos que ya no usa tengan una segunda vida (33%), para que después puedan pedir algo a cambio (16%) y otras (8%) lo hace sin ningún motivo aparente.

Del 52% de los españoles que prestan sus objetos, el 33% valora que lo pueda recuperar cuando le haga falta y un 19% que se pueda formalizar un acuerdo que garantice su devolución.

Lo más prestado son: libros (74%), herramientas de bricolage (62%), cargadores de teléfono (60%), películas (45%) y utensilios de cocina (40%). En lo referente a moda, el 45% son complementos, el 36% ropa y el 13% zapatos. En el apartado de bebés, se presta casi por igual la ropa (26%), los juguetes (25%) y los carritos (23%); mientras que en el deportivo, los balones (29%), las bicicletas (27%), los sacos para dormir (23%) y las tiendas de campaña (21%) son los objetos más compartidos. Para Jorge Bardón, director general de IPF Digital España, el estudio pretende interpretar el comportamiento de los españoles ante los préstamos de artículos personales y analizar la responsabilidad tanto de quién presta como de quién lo solicita para llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Asimismo el director ha declarado que “desde nuestra compañía abogamos por este préstamo responsable entre entidades de crédito y consumidor basado en tres conceptos fundamentales: solvencia para no prestar a aquellos que no te lo puedan devolver; viabilidad, analizando su nivel de endeudamiento y claridad, que no tenga letra pequeña”.

Los datos son diferentes en cada comunidad autónoma. Los gallegos (92%) son los que más prestan y los catalanes los que menos (70%). La media se establece alrededor del 80%. Este dato se ve reflejado en Castilla y La Mancha (88%), Castilla y León (86%), Andalucía (86%), Madrid y Extremadura (83%) y la Comunidad Valenciana (80%). Donde más tardan en recuperar sus objetos prestados es en Baleares. Mientras que la comunidad en la que mejor cumplen con el tiempo y forma del préstamo es en Castilla y León (42%), y Extremadura (38%).